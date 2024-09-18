احذر تناوله.. جزء في الدجاج يرفع نسبة الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعتبر الدجاج أحد البروتينات الحيوانية الشائعة التي تُضاف إلى العديد من الوجبات حول العالم، لكن بعض أجزاء الدجاج يمكن أن تؤثر سلبًا على مستوى الكوليسترول في الدم.

لماذا يرتبط بعض أجزاء الدجاج بارتفاع الكوليسترول؟

يقول سعيد شلبي، استشاري الكبد، إن بعض أجزاء الدجاج تحتوي على نسب أعلى من الدهون المشبعة، وهي نوع من الدهون التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأوضح "ِشلبي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّ طريقة طهي الدجاج تلعب أيضًا دورًا كبيرًا؛ فالقلي العميق أو استخدام زيوت غير صحية يزيد من محتوى الدهون والسعرات الحرارية.

أي جزء من الدجاج يجب تجنبه؟

وفقًا لـ"شلبي"، فإن الأجزاء التالية تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول:

الجلد



يحتوي على معظم الدهون في الدجاج، لذا فإن إزالة الجلد قبل الطهي يمكن أن يقلل بشكل كبير من محتوى الدهون والسعرات الحرارية.

الأجنحة

تحتوي على كمية كبيرة من الجلد والدهون، مما يجعلها من أعلى أجزاء الدجاج في محتوى الكوليسترول.

ما هي أجزاء الدجاج الصحية؟

أكد استشاري الكبد أن صدر الدجاج الخالي من الجلد يُعتبر من أفضل الخيارات للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليل من الدهون.

واختتم بالإشارة إلى أن الفخذ يمكن أن يكون خيارًا جيدًا إذا تمت إزالة الجلد، ولكن من الأفضل اختيار قطع الفخذ الخالية من الدهون قدر الإمكان، ناصحًا باستخدام طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق، والاعتدال في الكمية كجزء من نظام غذائي متوازن.

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