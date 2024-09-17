أطعمة وتوابل تسبب اصفرار الأسنان.. ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت طبيبة الأسنان الروسية فيكتوريا كنيس أن بعض الأطعمة والمشروبات تُسهم في اصفرار الأسنان وتغير لونها بمرور الوقت، وذلك بسبب تأثيرها على مينا الأسنان، وفقا لما جاء في صحيفة "Gazeta" الروسية.

وتابعت: "الأطعمة الحمضية، مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي، تسبب تآكلا في مينا الأسنان، ما يجعلها أكثر عرضة للتصبغات، كما أن الأطعمة الملونة، مثل الفراولة والكرز والبنجر، تحتوي على صبغات طبيعية تلتصق بمينا الأسنان وتغير لونها".

الأطعمة والمشروبات التي تؤثر على لون الأسنان

المشروبات الحمضية: مثل المشروبات الغازية، والعصائر الحمضية، والقهوة والشاي، خاصة الأحمر.

الفواكه الملونة: مثل الفراولة، والكرز، والتوت، والبنجر.

التوابل: مثل الكركم، والزعفران، والكاري، والخل البلسمي.

أسباب اصفرارالأسنان

لفتت الطبيبة إلى أن الحموضة الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات تذيب مينا الأسنان، ما يجعل الطبقة الداخلية للسن أكثر عرضة للتصبغات، فضلا عن، تحتوي بعض الأطعمة على صبغات طبيعية تلتصق بمينا الأسنان وتغير لونها.

ونصحت الطبيبة بضرورة تضمين النظام الغذائي خضروات طازجة، وغسل الأسنان مرتين في اليوم، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإزالة الجير والتخلص من أي تصبغات عميقة.

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