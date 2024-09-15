الامارات | حاكم عجمان وولي عهده يحضران حفل عقد قران الشيخ عمر بن عبدالعزيز النعيمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، حفل عقد قران الشيخ عمر بن عبدالعزيز بن علي النعيمي، على كريمة الشيخ الحسن بن علي بن راشد النعيمي.

وأعرب سموهم عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مملوءة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال - الذي أقيم بمنزل الشيخ محمد بن علي النعيمي في منطقة الرميلة بعجمان - الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ محمد بن علي النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ والمدعوين.