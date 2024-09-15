الامارات | أفراح الجسمي والحمادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المغفور له، محمد زكريا الجسمي، بمناسبة زفاف نجلها عبدالله، إلى كريمة أحمد محمد الحمادي، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان.

وهنّأ الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنيين للعروسين حياة أسرية مملوءة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعيين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد والمدعوين، وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوّعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.