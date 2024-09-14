الامارات | ثلثا أصحاب الملايين الأمريكيين لا يعتبرون أنفسهم أثرياء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

لم تعد المليون دولار كما كانت في الماضي، وفقا لأصحاب الملايين الأميركيين، والذين يقول عدد كبير منهم إنهم لا يعتبرون أنفسهم أثرياء.

فوفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة نورث وسترن ميوتشوال للخدمات المالية، فإن ثلث أصحاب الملايين الأميركيين فقط ــ أو أولئك الذين يمتلكون مليون دولار على الأقل في أصول قابلة للاستثمار ــ يعتبرون أنفسهم "أثرياء" في حين لا يشعر البقية وهما ثلثا أصحاب الملايين بهذا الشعور تماما، وإن كانت أصولهم المالية الكبيرة توفر لهم شعوراً أكبر بالوضوح المالي بشأن قرارات الإنفاق، والاستعداد مقارنة بالسكان عموماً، وفقًا للدراسة.

وفي الوقت الذي يقول فيه العديد من الأميركيين إنهم غير مستعدين بشكل مؤسف للتقاعد، يقول 87% من هؤلاء الأفراد ذوي الثروات العالية إنهم يتوقعون أن يكونوا مستعدين مالياً لسنواتهم الذهبية. وهذا يقارن بـ 54% من عامة الناس الذين يقولون نفس الشيء، وفقًا لاستطلاع نورث ويسترن ميوتشوال.

وعندما يتعلق الأمر بكيفية جمع ثرواتهم، يعتبر ما يقرب من ثمانية من كل 10 من أصحاب الملايين أنفسهم "صنعوا ثرواتهم بأنفسهم". وعلى النقيض من ذلك، يقول 11% فقط إنهم ورثوا ثرواتهم، ويقول 6% إنهم حصلوا عليها من خلال حدث غير متوقع، مثل الفوز باليانصيب.

ويمكن أن يلعب الانضباط المالي والتخطيط أيضًا دورًا مهمًا في الوصول إلى عتبة صافي الثروة البالغة مليون دولار أو تجاوزها. فوفقًا للاستطلاع، يعتبر 78% من أصحاب الملايين أنفسهم "مخططين ماليين منضبطين"، مقارنة بـ 45% من عامة السكان الذين يصفون أنفسهم بهذه الطريقة.

ولكن بالطبع، قد يكون من الصعب تجميع الثروة حتى عندما يقوم المرء بإعداد الميزانية والتخطيط بشكل مسؤول، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية تظل مرتفعة بعناد، مما يجعل تحمل تكاليف الأساسيات أمرًا صعبًا.