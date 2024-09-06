هذا ما يحدث لـ"مريض السكري" عند تناول الأسماك يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تناول الأسماك بانتظام، خاصة أنواع الأسماك الدهنية، يعتبر جزءًا هامًا من نظام غذائي صحي لمرضى السكري، حسبما ذكر استشاري الكبد سعيد شلبي لمصراوي.

تحسين مستوى السكر في الدم

الحد من مقاومة الإنسولين

تساعد الأحماض الدهنية أوميغا-3 الموجودة في الأسماك على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

الوقاية من ارتفاع السكر المفاجئ

تناول الأسماك بانتظام يمكن أن يساعد في منع التقلبات الحادة في مستوى السكر في الدم.

حماية القلب والأوعية الدموية

خفض ضغط الدم

تساعد الأحماض الدهنية أوميغا-3 على خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

تقليل الدهون الثلاثية

تساهم الأسماك في تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الدم، وهي نوع من الدهون المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

منع تصلب الشرايين

تساعد الأحماض الدهنية أوميغا-3 على منع تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فوائد أخرى

الحد من الالتهابات

تساعد الأحماض الدهنية أوميغا-3 على تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي ترتبط بمرض السكري وأمراض أخرى.

تحسين وظائف العين

تساعد الأحماض الدهنية أوميغا-3 على الحفاظ على صحة العين، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري في العين.

أنواع الأسماك المفيدة لمرضى السكري

الأسماك الدهنية

مثل السلمون، الماكريل، التونة، والسردين. هذه الأنواع غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3.

الأسماك البيضاء

مثل القد، الهلبوت، والبلطي. هذه الأنواع تحتوي على بروتين عالي الجودة وقليل الدهون.

من الأفضل تناول أنواع مختلفة من الأسماك للحصول على أقصى فائدة غذائية.

يفضل طهي السمك بالشوي أو السلق.

يجب اختيار الأسماك الطازجة أو المعلبة في الماء بدلاً من الملح.

قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية.

باختصار، تناول الأسماك بانتظام يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة لمرضى السكري، حيث يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

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