وظائف شاغرة لدى شركة بدائل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بدائل- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بدائل

وبيّنت شركة بدائل، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– منسق المستودعات والخدمات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني كهرباء: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بدائل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)