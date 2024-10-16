شكرا لقرائتكم 11 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من الجبيل، ورأس الخير، وينبع، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– باحث قضايا أول (الجبيل).

– إداري عقود (رأس الخير).

– إداري عقود (الجبيل).

– مهندس حركة مرورية (ينبع).

– منسق علاقات المستثمرين (ينبع).

– أخصائي تخطيط (ينبع).

– محلل تكامل صناعي (الرياض).

– محلل محتوى محلي (الرياض).

– أخصائي البرامج الخاصة (ينبع).

– رئيس قسم استمرارية الأعمال (جازان).

– أخصائي جودة (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)