وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر (14) وظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أول شؤون اللجان (Committees Affairs Senior Specialist)

– ⁠باحث السياسات والتشريعات (Policy & Legislation Researcher

– ⁠إدارة البائعين وأخصائي الاعتمادات المستندية (Vendors Management & LC Lead Specialist)

– ⁠كبير المدققين (Senior Auditor)

– ⁠مدير مركز التميز للحوسبة الحسابية (Cloud Computing Center Of Excellence Director)

– ⁠أخصائي رئيسي في تحليل المخاطر (Risk Analytics Lead Specialist)

– ⁠باحث قانوني (Legal Researcher)

– ⁠مشرف مقدمي الخدمات – خدمات الشحن (Services Providers Supervisor – Shipping Services)

– ⁠مدير إدارة البائعين والمحتوى المحلي (Vendors Management & Local Content Director)

– ⁠أخصائي أول تنفيذ الملفات ( Filing Enforcement Senior Specialist)

– ⁠مدير عام التدقيق في تقنية المعلومات (Information Technology Audit General Manager)

– ⁠مدير الشؤون الأمنية – HRBP Director (Security Affairs))

– ⁠خبير رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Expert)

– أخصائي الإشراف على العمليات (Operations Oversight Specialist)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– ⁠إدارة الموارد البشرية

– ⁠القانون

– ⁠المالية

– ⁠الإحصاء

– ⁠الرياضيات

– ⁠المحاسبة

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– ⁠هندسة الحاسب

– ⁠الهندسة

– ⁠الهندسة الصناعية

– أو مايعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.