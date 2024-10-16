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وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر (14) وظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أول شؤون اللجان (Committees Affairs Senior Specialist)
– ⁠باحث السياسات والتشريعات (Policy & Legislation Researcher
– ⁠إدارة البائعين وأخصائي الاعتمادات المستندية (Vendors Management & LC Lead Specialist)
– ⁠كبير المدققين (Senior Auditor)
– ⁠مدير مركز التميز للحوسبة الحسابية (Cloud Computing Center Of Excellence Director)
– ⁠أخصائي رئيسي في تحليل المخاطر (Risk Analytics Lead Specialist)
– ⁠باحث قانوني (Legal Researcher)
– ⁠مشرف مقدمي الخدمات – خدمات الشحن (Services Providers Supervisor – Shipping Services)
– ⁠مدير إدارة البائعين والمحتوى المحلي (Vendors Management & Local Content Director)
– ⁠أخصائي أول تنفيذ الملفات ( Filing Enforcement Senior Specialist)
– ⁠مدير عام التدقيق في تقنية المعلومات (Information Technology Audit General Manager)
– ⁠مدير الشؤون الأمنية – HRBP Director (Security Affairs))
– ⁠خبير رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Expert)
– أخصائي الإشراف على العمليات (Operations Oversight Specialist)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– ⁠إدارة الموارد البشرية
– ⁠القانون
– ⁠المالية
– ⁠الإحصاء
– ⁠الرياضيات
– ⁠المحاسبة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– ⁠هندسة الحاسب
– ⁠الهندسة
– ⁠الهندسة الصناعية
– أو مايعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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