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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر (14) وظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية:
– أخصائي أول شؤون اللجان (Committees Affairs Senior Specialist)
– باحث السياسات والتشريعات (Policy & Legislation Researcher
– إدارة البائعين وأخصائي الاعتمادات المستندية (Vendors Management & LC Lead Specialist)
– كبير المدققين (Senior Auditor)
– مدير مركز التميز للحوسبة الحسابية (Cloud Computing Center Of Excellence Director)
– أخصائي رئيسي في تحليل المخاطر (Risk Analytics Lead Specialist)
– باحث قانوني (Legal Researcher)
– مشرف مقدمي الخدمات – خدمات الشحن (Services Providers Supervisor – Shipping Services)
– مدير إدارة البائعين والمحتوى المحلي (Vendors Management & Local Content Director)
– أخصائي أول تنفيذ الملفات ( Filing Enforcement Senior Specialist)
– مدير عام التدقيق في تقنية المعلومات (Information Technology Audit General Manager)
– مدير الشؤون الأمنية – HRBP Director (Security Affairs))
– خبير رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Expert)
– أخصائي الإشراف على العمليات (Operations Oversight Specialist)
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التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– إدارة الموارد البشرية
– القانون
– المالية
– الإحصاء
– الرياضيات
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– الهندسة
– الهندسة الصناعية
– أو مايعادلهم
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.