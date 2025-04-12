انت الان تتابع خبر حديث أمريكي عن هدف المحادثات مع إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نعمان ابو عيسى خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "قدرات إيران في الشرق الأوسط تقلصت"، موضحا أن "أمريكا تحاول التفاوض مع إيران بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أن "الملف الصيني لدى أمريكا هو الملف الأكبر وهو يشكل الضغط على السياسة الامريكية"، مشددا بالقول "الصين تعتمد على الشرق الأوسط بشكل كبير".

وتابع ان "الملف النووي هو اكبر ملف في هذه المفاوضات وهو اكبر من الملفات الأخرى"، مضيفا "الجلوس على طاولة المفاوضات تطور إيجابي".

وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان، اليوم السبت، لبحث سبل حل الأزمة النووية.

وأعلنت إيران، السبت، أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن استمرت ساعتين ونصف وشهدت تبادل الرسائل بين الطرفين أربع مرات، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات بأنها إيجابية وبناءة.

وبحسب وسائل إعلام، فان "رؤساء وفدي إيران وأمريكا تحدثا لدقائق بحضور وزير خارجية عمان قبل مغادرة مقر المحادثات، وتبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية".