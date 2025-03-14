انت الان تتابع خبر وزير الخارجية السوري: جادون بتعزيز الروابط مع العراق ونرفض أي تدخل خارجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، وتابعته الخليج 365، أنه "نزور بغداد ضمن جهودنا لتأكيد وحدة الصف بين العراق وسوريا وبلدنا جاد في تعزيز روابطنا"، مشيرا الى ان "الشراكة القوية مع العراق ستجعلنا أكثر مناعة في مواجهة التدخلات الخارجية".وأضاف، أن "سوريا والعراق يجب أن يقفا معا لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية، وسوريا جادة في تعزيز الروابط مع العراق"، مردفاً أنه "على سوريا والعراق التعاون لرفض أي تدخل خارجي تملي علينا فيها قوى خارجية ما نفعله".

وبين أن "سوريا تواجه تحدي إعادة البناء وهو تحد يفهمه العراق"، مستدركاً أنه "ملتزمين بتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمار مع العراق، ونهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين".