انت الان تتابع خبر بمؤتمر صحفي مع الشيباني.. وزير الخارجية: التهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، اسعد الشيباني، وتابعته الخليج 365، أن " العلاقات العراقية السورية تاريخية، والتهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة"، مشيرا الى ان "المجتمع السوري عانى مثلنا من سياسات حزب البعث".وأضاف، أن "سوريا كانت في نضال مستمر للتخلص من النظام الشمولي ونظام الفرد الواحد، وبحثنا مع الوفد السوري تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة تنظيم الدولة".

وتابع: "ناقشنا مع الجانب السوري تحركات داعش وفكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة التنظيم، والتجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية"، مبينا أن "عدم الاستقرار في سوريا يؤثر مباشرة على الأوضاع في العراق، والعراقيون دفعوا ثمناً كبيراً إزاء الحرب الطائفية".

واكد حسين، انه "ناقشنا الأحداث في الساحل السوري وعبرنا عن قلقنا لما يحصل هناك، لأن إهمال أي مكون في المجتمع يحدث غضباً وفوضى يستغلهما الإرهابيون" وشدد على "ضرورة التعاون دولياً من أجل القضاء على داعش الإرهابي، وغرفة عمليات محاربته سترى النور قريباً".

وعبر حسين عن "تأييده للاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وبين مظلوم عبدي، متمنياً تطبيقه لمصلحة سوريا"، مختتماً أنه "طرحنا فكرة تأسيس مجلس تعاون بين العراق وسوريا".

