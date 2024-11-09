المالكي: على الحكومة والقوى السياسية الإلتزام بما جاء في بيان المرجعية الدينية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة له تابعتها الخليج 365، ان "الأحداث التي يعيشها العالم والمنطقة والعراق تنذر بإحتمالات تطور هذه الحرب وإتساع دائرتها"، مبينا ان "الحرب الصهيونية وداعميها تهدف إلى ضرب أكثر من مفصل من مفاصل القوة والإستقرار بالمنطقة لصالح الكيان الصهيوني".

وأضاف ان "العراق دولة أساسية في المنطقة ويجب ألا يغيب عن آفاق الصراع وتحدياته"، مشددا على "أن تكون هناك سيطرة على الأمن الوطني العراقي بما يسهم في إستقرار الوضع الأمني بالمنطقة".

وتابع " نقف بكل تقدير واحترام للبيان الذي صدر عن المرجعية الدينية والذي أشار إلى القضايا الأساسية من موقع الخبير والمتابع"، لافتا الى ان "على الحكومة والقوى السياسية الإلتزام بما جاء في بيان المرجعية الدينية وتحمل مسؤولياتها".

وذكر ان " بيان المرجعية الدينية دعا الحكومة إلى اعتماد الخبرة والكفاءة في مواقع المسؤولية بعيداً عن المعيار الحزبي أو العشائري أو القومي أو الطائفي"، مشددا على "ضرورة الإستعداد لمواجهة التحديات الأمنية من خلال الإهتمام بالقوات المسلحة في الداخلية والدفاع".

واكد على "تركيز الإهتمام بالحشد الشعبي ودعمه وهو يسجل مواقف الإخلاص والتفاني إلى جانب القوات الأمنية الشجاعة".