انت الان تتابع خبر رسالة من سالم العيساوي بعد انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العيساوي في بيان ورد للسومرية نيوز، "أتقدم بعظيم الشكر والإمتنان لجميع العراقيين الذين وقفوا معي بكل قومياتهم وأطيافهم ومسمياتهم وصفاتهم ومكانتهم، وللسادة النواب ممثلي الشعب الذين وضعوا اليوم أسس الثبات على المشروع الديمقراطي العراقي الوطني، من خلال عدم رضوخهم للرغبات تجاه الآخرين والمغريات برغم وفرتها وأصروا على أفشال المشروع المحاصصاتي الذي أودى بالعملية السياسية إلى مراحل الوهن والإضعاف.

وأضاف، "أود القول إن إصرارنا وثباتنا على دخول المنافسة للترشح الرئاسة مجلس النواب، كان من منطلق مبدئي، وسيبقى كذلك مستمداً من ثبات العراقيين في استعادة هويتهم وترسيخ وطنيتهم، وتجذير انتماءهم لهذه الارض، أرض العراق العظيم. لقد بدأنا اليوم، بل وضعنا حجر الاساس بالثبات والصمود لممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، بجميع قومياتهم وطوائفهم وانتماءاتهم من أجل بناء العراق. للمضي نحو مشروع وطني عراقي خالص يضع الوطن وأهله بين حدقات العين".

وتابع، "كما أود أن أبارك للسيد رئيس مجلس النواب المنتخب. الدكتور محمود المشهداني، وأتمنى من الله ان يوفقه في مهمته.



في جلسة جرت بسلاسة وهدوء دون تسجيل أي خرق قانوني، صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اختيار النائب محمود المشهداني رئيسا له خلفا للمقال محمد الحلبوسي، وذلك بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات.