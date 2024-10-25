انت الان تتابع خبر حركة جهادية عراقية: يوم القيامة لا نحاسب على عاشوراء بل على ولاية الفقيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في كلمة نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان الشهيد السيد حسن نصر الله كان منغمسا في المرجعية الدينية وفي أصعب الظروف وسط بيروت ليلة عاشوراء بايع المرشد الأعلى ويجب أن يصبح ذلك امرا جماهيرا في لبنان، والجمهورية الإسلامية والدول الإسلامية.وبين ان "الشهيد حسن نصر الله دافع عن المرجعية الدينية والجمهورية الإسلامية في كل الحملات واعتبر ذلك واجبا"، مشيرا الى انه "لن نحاسب يوم القيامة على كربلاء وعاشوراء، بل سنحاسب على الدفاع عن قضايا اليوم وولاية الفقيه والمحافظة على الدين".

واعتبر ان "نحن اليوم في حرب غير متكافئة وجبهة الكفر كلها تقف ضد الإسلام كله وهذا العدو استهدف الولاية والإسلام بالحرب والعمليات النفسية".

وشدد على ان "الولاية لا تكون في القلب، الولاية يجب أن تكون موضحة في الجهاد"، مبينا ان "العدو يحاول النيل من ولاية الفقيه، وقد عرض على السيد نصرالله مراراً الابتعاد عن ولاية الفقيه، إلا أنه رفضها كلها من أجل ولاية الفقيه".