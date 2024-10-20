انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات برلمان كردستان (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد وصل رئيس الجمهورية الى محطة اقتراع فندق الرشيد وسط بغداد، للإدلاء بصوته في انتخابات برلمان إقليم كردستان.
وأضاف المراسل، أن عملية الانتخاب جرت بسلاسة، خاصة وان رئيس الجمهورية يعتبر أول شخصية تدلي بصوتها في مركز اقتراع فندق الرشيد الذي فتح ابوابه للناخبين من النواب والسياسيين الكرد عند الساعة السابعة صباحا.
وعقب عملية الاقتراع أوضح رئيس الجمهورية "نأمل ان تكون المشاركة واسعة في الانتخابات، ونشكر جميع الجهود التي ساهمت في نجاح العملية الانتخابية".
وعلى الرغم من افتتاح صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان في محطة اقتراع فندق الرشيد ببغداد في الساعة السابعة، إلا أن المحطة لم تشهد حضور أي شخصية "سياسية" كردية للإدلاء بصوتها لغاية الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.
وانطلقت، صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.