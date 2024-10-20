رئيس الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات برلمان كردستان (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد وصل رئيس الجمهورية الى محطة اقتراع فندق الرشيد وسط بغداد، للإدلاء بصوته في انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وأضاف المراسل، أن عملية الانتخاب جرت بسلاسة، خاصة وان رئيس الجمهورية يعتبر أول شخصية تدلي بصوتها في مركز اقتراع فندق الرشيد الذي فتح ابوابه للناخبين من النواب والسياسيين الكرد عند الساعة السابعة صباحا.