انت الان تتابع خبر اطلاق برنامج مراقبة انتخابات كردستان بمؤتمر في أربيل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وشارك القاضي عامر الحسيني ممثلا عن مجلس مفوضين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق "اليونامي" فرناندا لوبيز.



كما شارك ممثلين عن المنظمات المتخصصة في الانتخابات واساتذة جامعات ونخب، وسيغطي مراقبي التحالف 90% من المراكز والمحطات الانتخابية عن طريق 600 مراقب في يوم التصويت الخاص في الإقليم وسبعة محافظات خارج الإقليم وبنسبة 80% من المراكز و39% من المحطات يوم الاقتراع العام عن طريق 1600 مراقب و30 فريق جوال.

