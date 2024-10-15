انت الان تتابع خبر السوداني والسامرائي يبحثان التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، "إلتقى رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، يرافقه أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات عن تحالف العزم، رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني".



وتناول اللقاء "عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، مع التركيز على احتياجات المناطق التي يمثلها نواب التحالف".

كما تم "بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يساهم في تحسين الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين".