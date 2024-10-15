انت الان تتابع خبر العراق والأمم المتحدة يبحثان إجراءات إنهاء عمل "يونامي" تدريجياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعرب حسين عن "استعداد العراق لتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل مهام عمله"، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء بحث طبيعة العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، والتعبير عن الشكر للجهود التي بذلتها بعثة يونامي في دعم العراق على مدى السنوات السابقة".

كما أكد وزير الخارجية على "أهمية الحفاظ على العلاقة التاريخية بين العراق والأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في البلاد".

ولفت البيان الى أنه "تمت ايضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات العراقية فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإنهاء عمل بعثة يونامي تدريجياً، مع تأكيد استعداد العراق لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".

من جانبه، عبّر الحسان عن "شكره لحفاوة الاستقبال"، مشيراً إلى عزمه على "بذل كل الجهود لتسهيل عملية الانتقال الآمن والتدريجي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".