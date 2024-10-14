انت الان تتابع خبر السامرائي والحكيم يناقشان التطورات الإقليمية والسياسية المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات التطورات الأمنية الإقليمية"، كما ناقش الجانبان "ملف انتخاب رئيس مجلس النواب وأهمية التفاهمات لتفعيل دور المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة التشريعية".

وأكد الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة"، مشددين على أن "الحوار والتفاهمات السياسية هي السبيل الأمثل للحفاظ على الاستقرار وتحقيق الأمن".