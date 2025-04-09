شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح للإسعافات الأولية فى حالة الإصابة بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

النوبة القلبية حالة طبية طارئة تتطلب عناية طبية فورية، وتحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من القلب، غالبًا بسبب جلطة دموية، مما يؤدي إلى تلف أو موت أنسجة عضلة القلب.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها النوبات القلبية، السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، وحسب موقع " NDTV" يمكن للإسعافات الأولية السريعة أن تنقذ حياةً خلال الدقائق الحرجة التي تسبق وصول المساعدة الطبية المتخصصة.لماذا الإسعافات الأولية الفورية مهمة في حالات النوبات القلبية.

الدقائق الأولى من النوبة القلبية قد تُحدد فرص النجاة ونتائجها على المدى الطويل، أعراض مثل ألم الصدر وضيق التنفس والتعرق هي علامات تحذيرية، فالاستجابة السريعة بأساليب الإسعافات الأولية الصحيحة تُساعد في الحفاظ على تدفق الدم، ودعم التنفس، وتقليل تلف القلب.

فيما يلى 8 نصائح أساسية يجب اتباعها عند الإصابة بنوبة قلبية: 1. التعرف على علامات التحذير

الخطوة الأولى هي تشخيص النوبة القلبية، تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي، إذا ظهرت على شخص ما هذه العلامات، فتصرف بسرعة ولا تتجاهلها:

أ. عدم الراحة أو الألم في الصدر (قد يبدو مثل الضغط )

ب. ألم ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر

ج. الغثيان، وضيق التنفس، والدوار، أو العرق البارد

2. اتصل بالإسعاف

اتصل بالإسعاف، أبلغ عامل الطوارئ بوضوح أنك تشك في إصابته بنوبة قلبية؛ فالوقت عامل حاسم.

3. ساعد الشخص على الجلوس والبقاء هادئًا

اجعل الشخص يجلس في وضعية مريحة، ويفضل أن يكون على الأرض مع ثني ركبتيه، مستندًا إلى وسادة أو جدار، هذا يُخفف الضغط على القلب، شجّعه على الهدوء، لأن الذعر قد يُفاقم الأعراض.

4. قم بفك الملابس الضيقة

فكّ الأحزمة والياقات والملابس الضيقة لمساعدة الشخص على التنفس بشكل أسهل، فهذا يُخفّف أيضًا من الانزعاج، وقد يُسهّل على المسعفين فحص الشخص وعلاجه عند وصولهم.

5. إعطاء الأسبرين إذا نصح بذلك

إذا كان الشخص واعيًا، وغير مصاب بالحساسية، وليس لديه تاريخ من قرحة المعدة أو مشاكل النزيف، فقد يساعد تناول قرص أسبرين قياسي ٣٠٠ ملغ (مضغًا أو بلعًا) على منع المزيد من التخثر، توصي جمعية القلب الأمريكية باستخدام الأسبرين في حالات النوبات القلبية المشتبه بها فقط بعد استشارة فرق الطوارئ أو مقدم الرعاية الصحية.

6. مراقبة النبض والتنفس

ابقَ مع الشخص المصاب وراقب استجابته ونبضه وتنفسه باستمرار، إذا فقد وعيه أو توقف عن التنفس، فاستعد لبدء الإنعاش القلبي الرئوي فورًا.

7. قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر

إذا أصبح الشخص غير مستجيب، فإن معرفة الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي يمكن أن يزيد بشكل كبير من معدلات البقاء على قيد الحياة في مثل هذه المواقف.

أ . ضعهم على ظهرهم على سطح ثابت

ب. ابدأ بالضغط على الصدر؛ ادفع بقوة وسرعة في منتصف الصدر (100-120 ضغطة في الدقيقة)

ج. استمر حتى وصول المساعدة أو استعادة الشخص وعيه

8. تجنب إعطاء الطعام أو الماء

لا تُعطِ المصاب أي طعام أو شراب، فقد يُعقّد ذلك الإجراءات الطبية أو يُسبّب الاختناق إذا فقد وعيه، ركّز على راحته ومراقبته وتقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب.