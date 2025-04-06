شكرا لقرائتكم خبر عن لبان مضاد للفيروسات يقلل انتشار الهربس بنسبة 95% والان مع تفاصيل الخبر

طوّر فريق من الباحثين من جامعة بنسلفانيا الأمريكية علكة خاصة قد تساعد في الحد من انتشار فيروسات الهربس والإنفلونزا، وقد أظهرت العلكة نتائج ممتازة في الاختبارات المعملية، إذ خفضت الأحمال الفيروسية لفيروسي الهربس البسيط (HSV-1 وHSV-2) وسلالتين من الإنفلونزا أ (H1N1 وH3N2) بأكثر من 95%.

تُسبب الإنفلونزا الموسمية سنويًا مرضًا واسع الانتشار وحالات دخول إلى المستشفيات حول العالم. في الوقت نفسه، يُصيب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1)، الذي ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الفموي، أكثر من ثلثي سكان العالم. ورغم ارتفاع عدد الإصابات، إلا أن انخفاض معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا وعدم وجود لقاح للهربس يُحتّمان إيجاد سبل جديدة لوقف انتشاره.

قرر الباحثون التركيز على الفم، المكان الذي تنتقل منه هذه الفيروسات عادةً، لاختبار فكرتهم. ابتكروا العلكة باستخدام فاصولياء لابلاب، المعروفة أيضًا باسم لابلاب بوربوريوس، والتي تحتوي بشكل طبيعي على بروتين خاص يُسمى FRIL. هذا البروتين قادر على حصر الفيروسات وتحييدها.

وجد الفريق أنه عند تحويل مسحوق الفاصولياء إلى علكة، فإنه يُطلق بروتينًا مضادًا للفيروسات باستمرار في الأماكن التي تدخل منها الفيروسات الجسم.

في الواقع، كان قرص علكة واحد بوزن جرامين يحتوي على 40 مليجرامًا من مسحوق الفاصولياء كافيًا لخفض مستويات الفيروس بأكثر من 95% في المختبرات.

علاوة على ذلك، تم إعداد العلكة بما يتوافق مع معايير سلامة الأدوية التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يعني أنها قد تكون آمنة للاستخدام البشري. وصرح البروفيسور هنري دانييل من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا: "هذه النتائج واعدة وتفتح الباب لاختبار العلكة على البشر لمعرفة ما إذا كانت قادرة حقًا على المساعدة في الحد من العدوى وانتقالها".

يستكشف الفريق الآن كيف يُمكن لهذه العلكة أن تُساعد في مكافحة إنفلونزا الطيور، التي تنتشر حاليًا في أجزاء من أمريكا الشمالية.

وأضاف دانييل: "لا يزال الحد من انتشار الفيروسات يُمثل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم. إن استخدام منتج غذائي طبيعي مثل مسحوق الفاصولياء، قادر على استهداف فيروسات إنفلونزا البشر والطيور، يُعدّ فكرة ذكية وفي الوقت المناسب".

كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالهربس أو الإنفلونزا

مع ظهور نتائج واعدة لهذه العلكة الجديدة المضادة للفيروسات في الدراسات الأولية، قد تكون طريقةً سهلة وآمنة وفعالة للحد من انتشار العديد من أنواع العدوى الفيروسية، بما في ذلك تلك التي تفتقر حاليًا إلى لقاحات موثوقة. إليك بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها:

أعراض الهربس (HSV-1 & HSV-2):

ظهور بثور أو قروح مؤلمة حول الفم أو الأعضاء التناسلية

حكة أو وخز

حمى

الغدد المتورمة

أعراض الانفلونزا (H1N1 و H3N2):

حمى مفاجئة

السعال والتهاب الحلق

آلام الجسم والقشعريرة

الشعور بالتعب أو الضعف

