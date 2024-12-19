شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد نفسية لا تتوقعها لمشاهدة التليفزيون مع أبنائك والان مع تفاصيل الخبر

يشاهد المراهقون الآن التلفاز على هواتفهم وأجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون، وقد يجعل هذا من الصعب على الآباء معرفة ما يشاهده أبناؤهم المراهقون على وجه التحديد، ولكن عندما يبذل الآباء الجهد لمشاهدة البرامج مع أبنائهم المراهقين، فقد يكون لذلك فوائد كبيرة لكليهما، بحسب موقع Childmind.

إن مشاهدة برامجهم مع أطفالك يمكن أن تقرب بينكما، وهذا مهم لأن سنوات الدراسة المتوسطة هي الوقت الذي يبدأ فيه الأطفال في الابتعاد عن والديهم. ويبدأون في الاعتماد بشكل أكبر على الأصدقاء. إن مشاهدة البرامج معهم هي طريقة جيدة لمواكبة ما يحدث في عالمهم. وعندما تجعل مشاهدة البرامج معهم عادة منتظمة، فمن المرجح أن يخبرك طفلك المراهق بمشاكله.

كما أن ما يشاهده الأطفال يؤثر عليهم بشكل كبير، إن مشاهدة هذه البرامج مع طفلك يمكن أن تكون طريقة رائعة لبدء محادثات حول قضايا يصعب غالبًا التحدث عنها ومن المستحيل تقريبًا منع الأطفال من مشاهدة أشياء قد تكون مزعجة أو لا تعكس قيمك وعندما تشاهدها معهم، يمكنك السيطرة على الأضرار والتشكيك في القيم التي لا تحبها.

والآن بعد أن أصبح المراهقون يشاهدون التلفاز وغيره من الوسائط على مجموعة من الأجهزة ــ الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فضلاً عن أجهزة التلفاز ــ أصبح من الصعب على الآباء أن يسيطروا على ما يشاهدونه ولكن بذل جهود متضافرة لمشاهدة برامجهم المفضلة مع المراهقين والمراهقين قد يؤتي ثماره إلى حد كبير.

لا يقتصر الأمر على أن هذا الأمر قد يقربك من طفلك في وقت يصبح فيه من غير المرجح أن يبوح لك بأسراره فحسب، بل إن المشاهدة معًا قد تثير محادثات حول مواضيع صعبة - قضايا قد لا يشعر طفلك بالراحة في مناقشتها معك. والتحدث عن ما تشاهده، حتى لو كان محتوى تعترض عليه، يمنحك الفرصة لتحديد وتصحيح الرسائل الإعلامية التي تتعارض مع القيم التي تريد أن يطورها. يكمن المفتاح في جعل وقت الشاشة وقتًا جيدًا.

التحدث بشكل اقل

مع وصول أطفالنا إلى المدرسة الإعدادية، يبدأون في كثير من الأحيان في التحدث إلينا بشكل أقل في الوقت الذي تزداد فيه حدة مشاكل الهوية والصداقة والضغوط التي يتعرضون لها من جانب الأقران، غالبًا ما تكون البرامج التلفزيونية وغيرها من أشكال الوسائط مؤثرة في هذا العمر.

جعل الأطفال يشاركونك

بمجرد أن يحظى الأطفال بتجربة مشتركة لمشاهدة محتوى صعب أو غير مريح مع أحد الوالدين ثم التحدث عنه، فمن المرجح أن يلجأوا إلى هذا الوالد عندما يواجهون مشكلة مماثلة في حياتهم الحقيقية.

السيطرة على الأضرار

مع انتشار الأجهزة التي يستخدمها المراهقون الآن لمشاهدة المحتوى، يجد العديد من الآباء صعوبة بالغة في منع أطفالهم من مشاهدة البرامج التي لا تعكس قيمهم، أو التي يشعرون أنها قد تكون ضارة، لذا فإن مشاهدة التلفاز معًا تصبح فرصة لك لمواجهة أي رسالة قد يتلقاها.