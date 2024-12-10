شكرا لقرائتكم خبر عن سناك صحي وعلى قد الإيد.. هينظم الكولسترول وينشط مخك والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الشتاء يسعي الجميع لتناول بعض الأطعمة الصحية للشعور بالتدفئة بسبب برودة الطقس، بالإضافة إلي التحقق حول قلة سعراتها الحرارية لتجنب زيادة الوزن، ومن ضمن هذه الأطعمة الصحية الفول السوداني.

فوائد الفول السوداني في الشتاء

وحول ذلك أكد التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" أن تناول حفنة يوميا من الفول السوداني صحية ومهمة ومفيدة للجسم وخاصة خلال فصل الشتاء، فيعتبر سناك صحي وعلي قد الأيد، ومن فوائده التالي:

- تناول حفنة من الفول السوداني يوميا تساهم بشكل كبير في تحسن الأداء العقلي للشخص، وتحسين الذاكرة والتفكير.

- يعد تناول الفول السوداني من الحيل الجيدة في تخفيف ألم الجسم، لأنه يحتوي علي عناصر مضادة للإلتهابات بشكل ملحوظ، ولذا فتناوله يعد من الحيل الجيدة والقوية في الوقاية من مشاكل التهابات الجسم.

- يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، لأنه يحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، ولذا فتناوله يعد من الحيل القوية والجيدة في تعزيز المناعة والحد من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المتربطة بفصل الشتاء.

- يعد سناك صحي لمرضي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، فتناوله يعمل علي تنظيم نسبته بسبب غناه بالألياف.

ـ يعزز الفول السوداني وفيتامين ب الذي يحتوي عليه من إنتاج الطاقة، وبالتالي يصبح الطفل أكثر يقظة وقوة ونشاط.

ـ يعد خيارا رائعا للحماية من زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، فيعزز من الدهون الصحية ، ويشعر بالشبع مما يجعله أكثر قدرة على التركيز والإدراك.

- يحتوي الفول السوداني على كميات كبيرة من فيتامين سي وهو ضروري لإنتاج الكولاجين ولذا تناوله يحد من التجاعيد وتغير لون البشرة.

- غني بمضادات الأكسدة متعددة الفينول، وهذا يجعل تناوله يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة عن طريق الحد من تكوين النيتروزامينات المسرطنة في المعدة.