شكرا لقرائتكم خبر عن قد تكون أول دليل على السرطان.. علامات لو ظهرت على ساقيك لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

كشف الخبراء أن الأعراض الأولى لسرطان البنكرياس قد تظهر في الساقين أولاً، حيث أكدوا أن الجلطة الوريدية في الساق قد تكون علامة على سرطان البنكرياس، بحسب موقع تايمز ناو، وسرطان البنكرياس هو نوع من السرطان يتكون في البنكرياس - العضو الذي ينتج الإنزيمات والهرمونات للمساعدة في هضم الطعام وخفض نسبة السكر في الدم.

لا تظهر أورام البنكرياس في المرحلة المبكرة في الأشعة، لهذا السبب، لا يتلقى العديد من الأشخاص تشخيصًا حتى ينتشر السرطان.

سرطان البنكرياس مقاوم أيضًا للعديد من أدوية السرطان الشائعة، مما يجعل علاجه صعبًا للغاية.

سرطان البنكرياس يسبب تجلط الأوردة العميقة

أكد الأطباء أن سرطان البنكرياس يؤدي إلى حالة تُعرف باسم تجلط الأوردة العميقة، والتي تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في وريد كبير، غالبًا في الساق.

وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، "في بعض الأحيان، تكون أول علامة على إصابة شخص ما بسرطان البنكرياس هي جلطة دموية في وريد كبير، غالبًا في الساق.

العلامات الرئيسية الأربعة لجلطة الأوردة العميقة هي:

ألم شديد

تورم

احمرار

دفء في الساق المصابة

يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس جلطة وريدية عميقة، والتي يمكن أن تحدث في الأوردة القريبة من البنكرياس مثل الأوردة الطحالية أو الوريد البابي.

عندما تنكسر قطعة من الجلطة وتنتقل إلى الرئتين، فإنها تسبب أيضًا الانسداد الرئوي - وهو مرض آخر يهدد الحياة.

ما هي الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس؟

يقول الأطباء، بخلاف جلطة الأوردة العميقة، لا توجد علامات مبكرة أخرى لسرطان البنكرياس، وعادةً ما تظهر الأعراض بمجرد أن يبدأ الورم في البنكرياس في النمو ويبدأ في التأثير على أعضاء أخرى في الجهاز الهضمي. تشمل هذه:

اليرقان

البول الداكن

البراز ذو اللون الفاتح

ألم في الجزء العلوي من البطن

ألم في الظهر

تعب شديد وإرهاق

حكة في الجلد

غازات أو انتفاخ البطن

قلة الشهية

جلطات الدم

فقدان الوزن غير المتوقع

مرض السكري المبكر

وفقًا للخبراء، فقد يشتبهون في إصابتك بسرطان البنكرياس إذا أصبت مؤخرًا بمرض السكري أو التهاب البنكرياس - وهي حالة مؤلمة بسبب التهاب في البنكرياس.

ما الذي يسبب سرطان البنكرياس؟

تشمل بعض عوامل الخطر التي تزيد من فرص إصابتك بهذا السرطان ما يلي:

-تدخين السجائر والسيجار وأشكال أخرى من التبغ.

-السمنة وزيادة الوزن

-مرض السكري من النوع 2

التعرض لمواد كيميائية معينة، مثل المبيدات الحشرية والبتروكيماويات.

التهاب البنكرياس المزمن هو التهاب دائم في البنكرياس

المتلازمات الوراثية مع الطفرات في جيناتك مثل جينات BRCA1 أو BRCA2 التي تنتقل من الوالد البيولوجي إلى الطفل.