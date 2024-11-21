شكرا لقرائتكم خبر عن أوبئة عادت لتهدد العالم فى 2024.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما عاناه العالم جراء جائحة كورونا، عادت الأوبئة والأمراض لتسبب حالة من الخوف والقلق.

أوبئة وأمراض تعود من جديد

عادت "الكوليرا" لتهاجم لبنان والسودان بسبب الحروب وتلوث الماء والطعام، فهي من الأمراض التى تنقل للشخص عبر الماء أو الطعام الملوث الحامل للفيروس، فهى عدوى بكتيرية تصيب الأمعاء الدقيقة، بسبب بكتيريا «الفيبريو كوليرا»ويشعر المصاب بالإسهال المائى الحاد والجفاف الشديد والقىء والضعف العام.

وظهر مرض شلل الأطفال فى قطاع غزة في ظل المعاناة التي يعيشها أهل القطاع، تحت حصار الاحتلال الإسرائيلى، ويرجع السبب الأساسى فى ظهورشلل الأطفال تلوث المياه بالبراز الحامل لفيروس شلل الأطفال؟ وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 500 ألف طفل حصلوا على تطعيم شلل الأطفال فى قطاع غزة فى المرحلة الأخيرة من حملات التطعيم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدد آخر من الأمراض انتشرت حول العالم مثل جدرى القرود والملاريا والإيبولا.