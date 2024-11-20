شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للطفل.. نصائح لصحة أطفال المدارس وتعزيز مناعتهم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر من كل عام، ولأن التغذية وتعزيز المناعة ضروريان لحماية صحة أطفالنا نقدم لكم مجموعة نصائح لحماية الأطفال في المدرسة من الأمراض وتعزيز مناعتهم.

يتعرض أطفالنا للجراثيم والبكتيريا كل يوم، خاصة أثناء الذهاب إلى المدرسة مع الاختلاط بأطفال آخرين، ويمكن للوالدين المساعدة في تقليل فرص المرض والحفاظ على قوة الجهاز المناعي لأطفالهم، بحسب موقع "nebraskamed".

نصائح لصحة الأطفال1. قسط كافٍ من النوم

روتين وقت النوم المتسق مهم لصحة طفلك، يجب أن ينام الأطفال في رياض الأطفال حتى الصف السادس ما بين 9 و11 ساعة يوميا.ترتبط جودة النوم ارتباطًا مباشرًا بالسلوك وعادات الأكل والقدرة على مقاومة العدوى.وتزيد قلة النوم من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة وغالبًا ما تؤدي إلى تقلبات مزاجية ونوبات غضب وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

ساعد طفلك على ممارسة الرياضة لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميًا فهذا سوف يساعدهم على:

- النوم بشكل أفضل

- محاربة العدوى

- يكونون أكثر صحة بشكل عام

- تحسين سلوكهم

-ـ إدارة التوتر بشكل أفضل

- تحسين الأداء في المدرسة

3. تقليل وقت الشاشة

يجب أن يقتصر وقت الشاشة غير المرتبط بالواجب المنزلي على ساعتين في اليوم أو أقل، ويشمل ذلك الهواتف وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية وألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر. يمكن أن يقلل الضوء المنبعث من الشاشات من مستويات الميلاتونين، مما يجعل النوم أكثر صعوبة ويمكن أن يعطل إيقاع الجسم اليومي.

4. ممارسة عادات الأكل الصحية

عزز صحة طفلك من خلال وجبات الإفطار والغداء والعشاء المغذية ، جنبًا إلى جنب مع الترطيب الكافي طوال اليوم.ترتبط وجبة الإفطار الصحية التي تحتوي على البروتين ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة ارتباطًا مباشرًا بالسلوكيات الإيجابية على مدار اليوم وتحسن قدرة طفلك على التركيز

تشمل وجبة غداء مغذية اللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.

5.غسل اليدين

علم طفلك غسل يديه بشكل متكرر للحد من انتشار الجراثيم (حوالي 20 ثانية) أثناء الغسيل وتأكد من أن طفلك لديه معقم لليدين عندما يكون غسل اليدين غير ممكن.وعلمه ألا يلمس وجهه وأن يسعل ويعطس في ذراعه أو كتفه.

5. ساعد طفلك على التعامل مع التوتر والقلق

يمكن أن تكون المدرسة والرياضة ووسائل التواصل الاجتماعي مصادر توتر وقلق لطفلك.

راقب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وحافظ على خطوط الاتصال مفتوحة حتى تتمكن من تحديد التنمر أو مصادر التوتر أو القلق الأخرى في المدرسة.

6. تعزيز سلامة حقيبة الظهر المناسبة

يمكن أن تسبب حقائب الظهر الثقيلة آلام الرقبة والكتف والظهر. وفر حقيبة ظهر جيدة تحتوي على حزامين وبطانة مبطنة. يجب ألا يزيد وزن حقيبة الظهر الكاملة عن 10٪ من وزن طفلك.