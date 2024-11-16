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يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة زيادة الوزن ورغم اتباع نظام حمية غذائية إلا أن الوزن يصعب فقدانه، وقد كشف الخبراء أن اختلال التوازن الهرموني قد يكون السبب في مشاكل الوزن لديك، بحسب ما أشار موقع "نيويورك بوست"، في هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تشير إلى أن فقدان الوزن لديك قد يكون مرتبطاً باضطراب الهرمونات.

5 علامات تدل على أن زيادة وزنك سببها الهرمونات مش كتر الأكل 1- تتبع دايت ولكن بدون نتيجة

العلامة الأولى هي أنك تواجه صعوبة في فقدان الوزن رغم اتباع الأنظمة الغذائية والدايت والتمارين الرياضية.

والهرمونات هي مواد كيميائية ينتجها الجسم لتنظيم التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر وغيرها من العمليات.

وبحسب موقع Heathline فإن 9 هرمونات تؤثر بشكل كبير على الوزن - الأنسولين، واللبتين، والجريلين، والكورتيزول، والإستروجين، والنيوروببتيد Y، والببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، والكوليسيستوكينين (CCK) والببتيد YY (PYY).

يعد الكورتيزول هرمون التوتر الأساسي. يمكن أن يبطئ الكورتيزول عملية التمثيل الغذائي لديك ويثير الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لذلك قد لا ترى نتائج فقدان الوزن عندما تكون تحت الضغط.

2- إذا كان لديك دهون في البطن "الكرش"

قد يكون سبب "دهون البطن" هو مشاكل هرمون التستوستيرون أو هرمون الاستروجين.

بالنسبة للرجال، قد يكون هذا بسبب انخفاض هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون هو المفتاح للحفاظ على كتلة العضلات - تحرق الأنسجة العضلية سعرات حرارية أكثر من الأنسجة الدهنية.

تحتوي الأنسجة الدهنية أيضًا على إنزيم الأروماتيز، الذي يحول هرمون التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخلل الهرموني.

بالنسبة للنساء، قد يكون زيادة الوزن في منتصف الجسم بسبب انقطاع الطمث، قد يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى تخزين الدهون حول البطن.

3- تكتسب وزناً أكبر في الجزء السفلي من الجسم

يعد هرمون الاستروجين أحد الأسباب الهرمونية الرئيسية لدهون الفخذين لدى النساء.

تنتج المبايض كمية أقل من هرمون الاستروجين أثناء سن اليأس وانقطاع الطمث، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وجفاف المهبل وتقلبات المزاج.

انقطاع الطمث، الذي يحدث عادة بين سن 45 و55 عامًا، هو عندما تتوقف المرأة عن الحيض - ويتم تحديد ذلك عندما لا تحيض لمدة 12 شهرًا متتاليًا.

تلجأ بعض النساء إلى العلاج بالهرمونات البديلة لتجديد هرمون الاستروجين المفقود وتخفيف أعراض انقطاع الطمث.

4- فقدان العضلات

قد يكون فقدان العضلات بسبب قلة هرمون التستوستيرون أو زيادة هرمون الكورتيزول.

يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى فقدان العضلات، كما يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون والإستروجين وقصور الغدة الدرقية إلى ذلك.

5- زيادة شهيتك للطعام

الجريلين هو هرمون "الجوع" الذي يرسل إشارات إلى المخ عندما يحين وقت تناول الطعام.

يمكن أن يكون سبب ارتفاع مستوى الجريلين هو تقييد السعرات الحرارية، أو قلة النوم، أو حالات معينة مثل فقدان الشهية أو متلازمة التمثيل الغذائي.

يمكن أن تظل مستويات الجريلين مرتفعة حتى بعد فقدان الكثير من الوزن، مما يجعل من الصعب الحفاظ على النتائج.