شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات ضرورية للفتيات فى سن العشرين.. لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن العشرينات من العمر هي أفضل الأوقات للشعور بالشباب والراحة، إلا أنه وفقًا للخبراء، فإن ما تأكله، وكيف تعيش، وطريقة تعاملك مع جسدك في سن مبكرة يمهد الطريق للإصابة بأمراض في السنوات اللاحقة، في هذا التقرير نقدم بعض الفحوصات الضرورية التي يجب أن تجريها الفتيات في سن العشرين، بحسب موقع "تايمز ناو".

فحوصات صحية مهمة للشابات في عمر العشرين

وفقًا للخبراء، هناك فحوصات واختبارات مختلفة يمكن أن تكون مناسبة في أعمار مختلفة، ومع ذلك، يعتمد بعضها على التاريخ العائلي تتضمن فحوصات مهمة للنساء ما يلى:

مسحة الورم الحليمي البشري (HPV)

يوصي الأطباء بأن تبدأ النساء في الحصول على مسحة فيروس الورم الحليمي البشرى بدءًا من سن 21 عامًا، ويجب تكرارها كل ثلاث سنوات على الأقل.

يجب أن يبدأ اختبار فيروس الورم الحليمي البشري المشترك مع فحص عنق الرحم في سن الثلاثين ويجب إعادة الفحص كل خمس سنوات على الأقل.

يفحص اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الخلايا بحثًا عن عدوى بأنواع فيروسية عالية الخطورة تسبب سرطان عنق الرحم.

يجمع اختبار عنق الرحم - المعروف أيضًا باسم مسحة عنق الرحم خلايا عنق الرحم حتى يمكن فحصها بحثًا عن التغييرات التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري والتي إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب يمكن أن تتحول إلى سرطان عنق الرحم– وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء.

فحص مرض السكري

مع ارتفاع حالات مرض السكري من النوع الثانى بين الشباب، يوصي الخبراء بإجراء فحوصات اختبار سكر الدم في أقرب وقت ممكن.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيمكنك منعه من التحول إلى حالة كاملة بمساعدة التغييرات المطلوبة في نمط الحياة، والتي تشمل نظامك الغذائي.

وفقًا للأطباء، يجب أن تبدأ فحوصات مرض السكري في سن 25 عامًا وتتكرر كل ثلاث سنوات إذا لم يكن لديك عوامل خطر، سيكون الفحص مبكرًا أو أكثر تكرارًا إذا كان لديك تاريخ عائلي، أو كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم أو تاريخ من أمراض القلب.

صحة الثدي

بعد بلوغك سن 25 عامًا، يجب أن تتحدثِ مع طبيبك حول خطر الإصابة بسرطان الثدي وما إذا كان الاختبار ضروريًا لتحديد أي تهديدات محتملة لصحتك.

وأكد الخبراء إن الفحص الذاتي المنتظم للثدي هو وسيلة جيدة للتعرف على ثدييك ومراقبة أي تغيرات تحدث.

إذا كان هناك أي اختلافات أو مخاوف لديك، فيجب عليك إبلاغ طبيبك بها للمتابعة في الوقت المناسب والحماية القصوى.

وأوضح الخبراء إن الاختبار الجيني يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كنت تحملين جين BRCA - الذي يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

ضغط الدم

يتم تشخيص العديد من الشباب اليوم بارتفاع مستويات ضغط الدم في سن مبكرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى نمط الحياة والنظام الغذائي وقلة التمارين الرياضية وحتى الجينات. لذلك، وفقًا للأطباء، يجب فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل عام لمراقبة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

إذا كان الرقم العلوي (الانقباضي) لديك بين 120 و139، أو كان الرقم السفلي (الانبساطي) بين 80 و89، فيجب فحص ضغط الدم سنويًا.