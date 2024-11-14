شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التعامل مع مشكلة التأتأة عند الأطفال والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مشاكل الكلام في مرحلة الطفولة مثل التأتأة شائعة جدًا، وتُرى لدى العديد من الأطفال وحتى المراهقين. ولكن لمنع تفاقمها، يجب على الآباء فهم علامات وأعراض مشاكل الكلام، وإيجاد العلاج المناسب لها. يُرى اضطراب الطلاقة في مرحلة الطفولة - المعروف باسم التأتأة - لدى الأطفال في سنوات نموهم. ولكن، يمكن أن يؤثر على قدرتهم على التحدث بطلاقة وتماسك. ونتيجة لذلك، قد يكون الطفل غير قادر على التعبير عن نفسه؛ وقد يجد أيضًا صعوبة في مشاركة أفكاره ومشاعره، والعلاج في الوقت المناسب لهذه الحالة يمكن أن تحسن الكلام والتواصل عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

ما هى التأتأة؟



التأتأة هي "مشكلة في التواصل اللفظي" تؤثر على إيقاع وتوقيت كلام الطفل. وتتسبب هذه الحالة في تكرار الأصوات أو إطالة الكلام، أو التوقفات المتكررة أو التردد أثناء التحدث، وصعوبة عامة في نطق الكلمات. وقد يعاني الطفل من القلق والتوتر عندما يُطلب منه التحدث، مما يؤدي إلى عدم الراحة في مثل هذه المواقف"، وقد يعاني الطفل أو المراهق من ضعف الأداء الأكاديمي والخوف من التحدث أمام الجمهور. وسوف يتجنب التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب الخوف من السخرية والإحراج."

ما هي أسباب التأتأة؟



أسباب هذه الحالة قد تكون التاريخ العائلي، أو إصابة في الدماغ، أو اضطراب توريت، أو بعض الأدوية.

الأعراض:

غالبًا ما يكرر الطفل الكلمات، وستكون هناك فترات توقف أثناء التحدث، وكلمات متقطعة، وقبضة قبضة اليد، ورمش العين بشكل مفرط، ويشعر بالإحباط أثناء المحادثة.

قد يصاب الطفل بالذعر أثناء التحدث.

ومن الضروري تشخيص هذه الحالة دون أي تأخير، لمساعدة الأطفال والمراهقين على اكتساب الثقة بالنفس، والتحدث بلا خوف في الأماكن العامة، أو حتى بدء محادثة دون تردد. يتعرض بعض الأطفال للتنمر بسبب التأتأة، ويمكن أن يساعدهم العلاج في الوقت المناسب على الحصول على الراحة"،

العلاج



عندما تأخذ طفلك إلى أحد الخبراء، فإنه سوف يقرر خط العلاج، والذي عادة ما يتضمن علاج النطق لتحسين طلاقة الكلام. كما أن العلاج السلوكي المعرفي سوف يساعد أيضًا في الاسترخاء واستراتيجيات حل المشكلات. وسوف يُطلب من الأطفال التحدث ببطء حتى يتمكنوا من التحدث بوضوح. كما سيتم التوصية لهم بتمارين التنفس العميق للبقاء خاليين من التوتر.