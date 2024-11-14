شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكملات غذائية تجنب تناولها مع المغنيسيوم والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم يعد من المعادن الغذائية القوية والمهمة، لتنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات والأعصاب و تحسين جودة النوم، ولكن تناوله مع بعض المكملات الغذائية الأخرى يمكن أن يقلل من فعاليته، وذلك وفقا لتقرير موقع indianexpress.

فإن تناول المغنيسيوم إلى جانب الكالسيوم والحديد والزنك يمكن أن يتداخل مع مدى امتصاص جسمك لهذا المعدن الأساسي، ولذا ينصح بعد تناولهم مع بعض.

المغنيسيوم والكالسيوم

يمكن لهذين المعدنين التنافس على الامتصاص في الجسم، وخاصة عند تناولهما بجرعات كبيرة، وقد يؤدي هذا التنافس إلى تقليل كفاءة امتصاص كل معدن.

المغنيسيوم والحديد

قد يمنع المغنيسيوم امتصاص الحديد ، وخاصة الحديد غير الهيمي (النوع الموجود في المصادر النباتية). وهذا مهم بشكل خاص للأفراد الذين يحتاجون إلى إدارة مستويات الحديد لديهم بعناية، مثل المصابين بفقر الدم.

المغنيسيوم والزنك

على غرار الكالسيوم، يمكن للزنك والمغنيسيوم أن يتداخلا مع امتصاص بعضهما البعض عند تناولهما معًا بكميات كبيرة.

هل هذه المكملات ضرورية؟

يركز الناس بشكل أكبر على تناول البروتين و يتجاهلون احتياجاتهم من المعادن والفيتامينات، و يجب أن يكون النظام الغذائي المتوازن هو النهج الأول قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية.

دمج المغنيسيوم بالعناصر الغذائية الصحيحة

ما الذي يمكنك تناوله مع المغنيسيوم لتعزيز فوائده؟، يمكنك تناول المغنيسيوم مع فيتامين د، وفيتامين ب6، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتورين، مما يساعد على تحسين امتصاصه وفعاليته دون التفاعلات السلبية المرتبطة بالكالسيوم أو الحديد أو الزنك.

فيتامين د

يساعد الجسم على امتصاص المغنيسيوم بكفاءة أكبر.

فيتامين ب6

يساعد في امتصاص المغنيسيوم من الخلايا، مما يعزز فوائده.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

خصائص مضادة للالتهابات تكمل تأثيرات المغنيسيوم على استرخاء العضلات.

التورين



يعمل بشكل تآزري مع المغنيسيوم لدعم صحة القلب والعضلات.

إن تناول المغنيسيوم مع هذه العناصر الغذائية يمكن أن يساعدك على إطلاق العنان لإمكاناته الكاملة لتحسين الصحة.

