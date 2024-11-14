شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك استبعاد الصيام المتقطع لإنقاص وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

العيش بوعي هو الطريق الصحيح إذا كنت تختار حياة صحية في عالم اليوم السريع الخطى، يجب الحرص على تناول الطعام النظيف، وممارسة الرياضة للحفاظ على حركة أعضاء الجسم، والتأمل لتغذية صحتك العقلية وهي العوامل الرئيسية لأسلوب حياة صحي، وغالبًا ما تؤدي حالات مثل السمنة والكبد الدهني، الناجمة عن الإفراط في تناول الأطعمة السريعة، إلى التأثير سلبًا على صحة القلب، لذلك يجب الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ومع ذلك، عندما يهدف معظمنا إلى إنقاص بعض الوزن والتخلص من بعض الكيلوجرامات من جسمه، يميل معظم الناس إلى الاعتماد على عادة الصيام المتقطع أكثر من أي شيء آخر، والذى يُقلل بشكل أساسي من عدد الوجبات التي يتم تناولها يوميًا.

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع (IF) هو خطة أكل تتضمن التناوب بين فترات الأكل والصيام، وهو الأكل المقيد بالوقت، وتناول الطعام خلال فترة زمنية محددة، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، ومنع أو عكس بعض الأمراض، وتحسين التدابير الصحية مثل مستويات الكوليسترول والالتهابات، ومع ذلك، ولكن لا توضح تلك الدراسات ما إذا كانت الفوائد ستستمر إذا واصلت هذا النظام الغذائي على المدى الطويل، كما لا يعد الصيام المتقطع حلًا يناسب الجميع، ويجب عليك التحدث إلى طبيبك قبل البدء في هذا النظام، حيث لا يزال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم من العوامل المهمة لتحسين صحتك.

فيما يلى.. الآثار الجانبية للصيام المتقطع:

- قد تعاني من نوبات جوع مفرطة.

- قد تشعر بالتعب أو انخفاض الطاقة.

- قد تعاني من صداع يتراوح من خفيف إلى شديد.

- قد تعاني من الإمساك أو الانتفاخ.

- قد تعاني من تغيرات المزاج.

- قد تعانى من الآرق واضطرابات النوم.

- قد تصاب بالجفاف.

- قد تعاني من التبول المفرط.

- قد تعاني من نقص المغذيات أو سوء التغذية

عادة ما تكون هذه الآثار الجانبية غير سارة ولكنها تختفى في غضون شهر.

طريقة تناول كميات صغيرة من الطعام:

تناول أجزاء صغيرة، والمعروف أيضًا باسم تناول وجبات صغيرة ومتكررة (SFMs)، هو نمط غذائي يتضمن تناول وجبات صغيرة متعددة طوال اليوم بدلًا من الوجبات الثلاث الكبيرة التقليدية، ويمكن أن يساعد تناول أجزاء أصغر، في الهضم وفقدان الوزن وأهداف صحية أخرى، مثل:

- يُسهل معالجة وامتصاص العناصر الغذائية

- تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن

- الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري.

- تحسين مستويات الدهون في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

فيما يلى.. بعض النصائح لتناول أجزاء أصغر:

- استخدم أطباقًا أصغر، حيث سيساعدك ذلك على تناول الطعام بوعي.

- ركز على طعامك، وامضغ ببطء، وقدر ما تأكله.

- املأ نصف طبقك بالخضراوات أو السلطة، وربعه بالبروتين الخالي من الدهون، وربعه بالحبوب الكاملة.

- تجنب تناول الطعام من العبوة، حيث يُفضل إضافة الطعام إلى طبق أو وعاء قبل الأكل.

- تناول الطعام ببطء، اجلس لتناول الوجبات دون تشتيت وكل ببطء.

- ابدأ بالخضروات، مثل سلطة أو شوربة الخضار قبل وجبتك، حيث يمكن أن يساعدك على تناول المزيد من الألياف والسعرات الحرارية الأقل.

أيهما يجب عليك أن تختار.. الصيام المتقطع أم تناول وجبات صغيرة؟

وفقًا لدراسة حديثة نشرتها مجلة "نيتشر"، فإن الصيام المتقطع رغم فوائده، إلا أنه قد لا يكون مفيدًا على المدى الطويل، وبدلاً من ذلك، كشفت إحدى الدراسات أن تقييد كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها قد يكون أكثر فائدة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت في يناير ونشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA) أن تناول وجبات أصغر في كثير من الأحيان أكثر فعالية من الصيام المتقطع لفقدان الوزن، ويمكن أن يكون تناول وجبات أصغر والصيام المتقطع فعالين لفقدان الوزن، لكن أفضل نهج يعتمد على تفضيلاتك الفردية وأسلوب حياتك وأهدافك الصحية.