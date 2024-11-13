شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكرى 2024.. توصيات الاتحاد الدولى للسكر لنظام غذائى صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية يوم 24 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للسكر، ويهدف هذا اليوم التوعية بمرض السكرى، للوقاية من المرض، ومعرفة المضاعفات والمخاطر.

من جانبه قال الإتحاد الدولى للسكري، إنه لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول، ولكن الأبحاث جارية لتحديد العوامل البيئية المحفزة له، وفي حين لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول، فهناك عدة خطوات يمكن للأشخاص اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تعد عادات الأكل غير الصحية وأنماط الحياة المستقرة المرتبطة بالتحضر من العوامل الشائعة التي تساهم في تطور مرض السكري من النوع 2. هناك أدلة دامغة من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والصين والهند واليابان على أن تغييرات نمط الحياة (الوصول إلى وزن صحي للجسم وممارسة نشاط بدني معتدل ) يمكن أن تساعد في منع تطور مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير .

يوصي الاتحاد الدولي بالسكر بممارسة النشاط البدني لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام في الأسبوع على الأقل، لمدة لا تقل عن 30 إلى 45 دقيقة.

وقال الاتحاد الدولى للسكر، إن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني تتطلب اتباع نمط حياة صحي مثل: اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الأطعمة السكرية والمصنعة، كما أن الحفاظ على وزن صحي أمر بالغ الأهمية، حيث أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالمرض، وحتى فقدان الوزن البسيط يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأخيرًا، يمكن للفحوصات الدورية، وخاصة للأشخاص المعرضين للخطر، اكتشاف العلامات المبكرة وتأخير أو منع ظهور مرض السكري.

توصيات الاتحاد الدولي للسكرى لنظام غذائي صحي:

-اختار الماء أو القهوة أو الشاي بدلاً من عصير الفاكهة أو الصودا أو المشروبات المحلاة بالسكر

-تناول 3 حصص على الأقل من الخضروات يوميًا، بما في ذلك الخضروات ذات الأوراق الخضراء

- تناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا

- اختار المكسرات أو قطعة من الفاكهة الطازجة أو الزبادي غير المحلى كوجبة خفيفة

- تناول قطعًا خالية من الدهون من اللحوم البيضاء أو الدواجن أو المأكولات البحرية بدلًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

- تناول زبدة الفول السوداني بدلاً من الشوكولاتة أو المربى.

- اختار الخبز أو الأرز أو المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز أو الأرز أو المكرونة البيضاء.

- تناول الدهون غير المشبعة (زيت الزيتون، زيت الذرة، أو زيت عباد الشمس) بدلاً من الدهون المشبعة (الزبدة، السمن، الدهون الحيوانية، زيت جوز الهند أو زيت النخيل).