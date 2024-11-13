كيت ميدلتون تعود للفعاليات الملكية وتشارك العائلة المالكة في احتفالات يوم الذكرى

تعود كيت ميدلتون، أميرة ويلز، للمشاركة في الفعاليات الملكية الخاصة بالعائلة المالكة البريطانية، حيث من المقرر أن تُشارك اليوم إلى جوار زوجها، أمير ويلز وولي عهد العرش البريطاني، الأمير ويليام، خلال احتفالات يوم الذكرى.

كيت ميدلتون تشارك العائلة المالكة احتفالات يوم الذكرى

ستُقام فعاليات "يوم الذكرى" في قاعة ألبرت الملكية، وفقًا لقصر باكنغهام، وستظهر كيت إلى جانب زوجها وأفراد العائلة المالكة، كما ستشارك أيضًا في الظهور التقليدي للعائلة المالكة في النصب التذكاري للحرب، الذي سيقام يوم غد الأحد 10 نوفمبر، في The Cenotaph في لندن.

يتم الاحتفال بيوم الذكرى في الأحد الثاني من شهر نوفمبر كل عام في المملكة المتحدة، وهو تقليد سنوي لإحياء ذكرى الجنود الذين فقدوا حياتهم خلال خدمتهم في القوات المسلحة البريطانية.

يُذكر أنه خلال شهر مارس الماضي، كانت الأميرة كيت قد كشفت عن تشخيص إصابتها بمرض السرطان، وذلك بعد شهرين من خضوعها لجراحة في البطن. وبعد فترة من العلاج المكثف، أعلنت كيت، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، خلال سبتمبر الماضي عن انتهاء علاجها الكيميائي. وخلال أكتوبر الماضي، ظهرت إلى جانب زوجها الأمير ويليام، حيث قاما بزيارة إلى ساوثبورت، إنجلترا.

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