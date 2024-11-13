النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لصحة القلب

كشفت دراسة جديدة، عن أن اتباع نظام غذائي أو دايت منخفض الكربوهيدرات غني بالدهون غير المشبعة مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية لمن يعانون من زيادة الوزن وفي الدراسة، التي نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، عين مؤلفو ولاية ماساتشوستس الأمريكية بشكل عشوائي 164 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة معظمهم من النساء، تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا- ثلاثة أنظمة غذائية للحفاظ على الوزن.

وفى المرحلة الأولى تم وضع المشاركين على وجبات منخفضة السعرات الحرارية خفضت وزن أجسامهم بنسبة 12٪ تقريبًا، بعد ذلك، في مرحلة الاختبار ، تم تكليف المشاركين بإحدى الأنظمة الغذائية التي تحتوي على 20٪ أو 40٪ أو 60٪ من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات.

ومع ذلك، ظل البروتين ثابتًا عند 20٪ لكل نظام غذائي؛ وتأتي السعرات الحرارية المتبقية من الدهون، تم توفير وجبات الطعام للأشخاص الذين اتبعوا خطط الأكل لمدة خمسة أشهر، مع الحفاظ على ثبات الأوزان.

وقام بإعداد الدراسة باحثون من مستشفى بوسطن للأطفال، جامعة فرامنجهام، مركز دانا فاربر لسرطان الأطفال واضطرابات الدم في بوسطن ومستشفى بريجهام للنساء فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا كمية أقل من الكربوهيدرات لم يعانوا من أي تغيرات ضارة في مستوى الكوليسترول، مع وجود كوليسترول LDL "الضار" بنفس مستوى أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات.

وأظهرت الاختبارات أن المجموعة منخفضة الكربوهيدرات انخفضت بنسبة 15٪ في مستويات البروتين الدهني (أ)، وهذا البروتين الدهني هو جزيء دهني في الدم يرتبط بتطور أمراض القلب.

كما شهدت المجموعة منخفضة الكربوهيدرات انخفاضًا في درجات مقاومة الأنسولين للبروتين الدهني (LPIR) - المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب التاجية المبكرة - بينما شهد أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات ارتفاعًا في درجاتهم.

وتمت زيادة مستويات Adiponectin وهو هرمون بروتيني يلعب دورًا في تطوير مقاومة الأنسولين، وقالت الدراسة: "تتوافق هذه النتائج بشكل عام مع تجارب التغذية الصغيرة والدراسات السلوكية التي تشير إلى حدوث تحسن في نتائج صحة القلب في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، بما في ذلك الدهون الثلاثية ، وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ، ونسبة السكر في الدم ، وضغط الدم ، ودهون الكبد ، ووزن الجسم".

وقالت الدراسة إن تقييد الكربوهيدرات في النظام الغذائي للفرد قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن وزن الجسم.

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على غرار نظام البحر الأبيض المتوسط​​، مع التركيز على الدهون غير المشبعة، هو أفضل نظام غذائي للاختيار وفقًا لمعايير الدراسة، لأنه يستهدف كلاً من ارتفاع الكوليسترول الضار LDL وخلل البروتين المقاوم للأنسولين.

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