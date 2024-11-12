شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري.. فروق لازم تعرفها لمعرفة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الأمراض المعدية على أهمية فهم علامات وأعراض الالتهاب الرئوي للمساعدة في مكافحة هذا المرض، كما شدد الأطباء على تجنب وصف المضادات الحيوية دون تمييز ويجب أولاً تحديد ما إذا كان الالتهاب الرئوي فيروسيًا أم بكتيريًا، وذلك لمنع مقاومة المضادات الحيوية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يموت 14 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب الالتهاب الرئوي، وهو ما يمثل 18% من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لليونيسيف، فإن خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى شخص يبلغ من العمر 65 عامًا ويعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض الرئة المزمنة أعلى بنحو 7.7 مرة من الشخص السليم، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الربو فإن الخطر أكبر بنحو 5.9 مرة.

ما هو الالتهاب الرئوي؟

يُعرَّف الالتهاب الرئوي من الناحية الطبية بأنه عدوى تصيب إحدى الرئتين أو كلتيهما وتظهر عادةً بأعراض الحمى والقشعريرة والسعال أو ضيق التنفس وانزعاج الصدر.

قد تكون العديد من الفيروسات أو البكتيريا أو السل أو الفطريات هي العوامل المسببة للالتهاب الرئوي.يُطلق على الالتهاب الرئوي الذي ينشأ خارج إطار المستشفى اسم الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع ويكتسب دائمًا تقريبًا عن طريق الاستنشاق، حيث يسمح الاتصال الوثيق (الذي يُعرَّف بأنه أي اتصال مستمر من مسافة قريبة جدًا تصل إلى حوالى 2 متر) مع فرد مصاب لأي من مسببات الأمراض هذه بالدخول والوصول إلى الجهاز التنفسي.

إن ما إذا كان دخول مسببات الأمراض يؤدي إلى الالتهاب الرئوي أم لا هو تفاعل معقد بين العامل المسبب للمرض وقابلية المضيف للإصابة.

المحفزات الرئيسية للالتهاب الرئوي

الفيروسات مسئولة عن غالبية حالات الالتهاب الرئوي تليها البكتيريا. لا يزال مرض السل الذي يصيب الرئة يشكل مصدر قلق كبير في بلدنا، على الرغم من أن عبء المرض أقل بكثير مقارنة بالعقدين الماضيين.

البكتيريا التي تسبب الالتهاب الرئوي بشكل مباشر في بيئة المجتمع أقل احتمالية وغالبًا ما تنشأ العدوى بسبب بعض الفيروسات وإذا استمر المرض لبضعة أيام، فإن الفيروسات تضعف الجهاز المناعي التنفسي وتسمح للعدوى البكتيرية بالمتابعة، مما يزيد من شدة المرض والمعاناة.

على الرغم من تداخل الأعراض، فإن الالتهاب الرئوي الفيروسي أقل عرضة للتسبب في إنتاج البلغم مقارنة بالالتهاب الرئوي البكتيري، ولكن شدته في الالتهاب الرئوي الفيروسي أو البكتيري قد تكون هي نفسها، بناءً على الحالة المناعية الأساسية للشخص المصاب.

التدخين هو المحفز الرئيسي والعامل المهيِّئ لبدء وتفاقم الالتهاب الرئوي والمعاناة العامة بسبب الالتهاب الرئوي وخطر الوفاة بسبب الالتهاب الرئوي مرتفع لدى هؤلاء الأفراد.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الأساسية مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو الذي لا يمكن السيطرة عليه معرضون لخطر مستمر طوال العام، ولكن الخطر يكون أعلى أثناء تغير الفصول.

أي حمى مع سعال يستمر لأكثر من 3-4 أيام، وتفاقم الحمى تدريجيًا، وإنتاج البلغم (الأطفال أقل عرضة لإخراج البلغم) وضيق التنفس أو التعب الشديد في مثل هذه السيناريوهات يجب أن يثير الشك في الالتهاب الرئوي والتقييم العاجل من قبل طبيب جيد أو طبيب أطفال أو طبيب أمراض معدية أو طبيب أمراض الرئة ، حيث يمكن أن يتفاقم الالتهاب الرئوي بسرعة وكانت هناك العديد من الحالات التي تقدم فيها إلى حد ضرورة دعم جهاز التنفس الصناعي.

هناك حاجة إلى عدد قليل من اختبارات الدم الأساسية وإذا لزم الأمر أشعة سينية على الصدر وفحص البلغم لتشخيص الالتهاب الرئوي.

كانت الأنفلونزا سببًا طويل الأمد للالتهاب الرئوي الفيروسي؛ طغى كورونا عليها لبضع سنوات.

تزيد الأنفلونزا أيضًا من خطر الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية، مما يؤدي إلى تفاقم شدتها.

من الضروري أن يفرق الطبيب المعالج بين الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري حيث أن الالتهاب الرئوي البكتيري أقل احتمالية في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى وأن إنتاج البلغم أقل احتمالية مع الالتهاب الرئوي الفيروسي، باستثناء المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث إن الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية وبالتالي تطور مقاومة الأدوية يمثل مشكلة عالمية ضخمة.

الوقاية من الالتهاب الرئوي

● حافظ دائمًا على مناعة جيدة: العادات الغذائية الصحية، وممارسة الرياضة بانتظام، وخفض نسبة السكر في الدم بشكل جيد، والإقلاع عن التدخين وتطعيم الأطفال في الموعد المحدد

● استخدم الكمامة في التجمعات وحول الأشخاص الذين يبدو عليهم المرض ويسعلون، وإذا أمكن، حافظ على مسافة جيدة

● حث طبيبك على إجراء فحص جيد وتجنب المضادات الحيوية، ما لم تكن متأكدًا من الالتهاب الرئوي البكتيري

● يوصى بتطعيم الأنفلونزا أثناء الحمل، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأمراض الرئة والسرطانات، والأفراد المصابين بمرض السكري والمدخنين.

