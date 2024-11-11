شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض البرد .. اعرف إزاى تعزز مناعتك لمواجهة العدوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:00 ص
نزلات البرد وأعراضها المرضية هي الشكوى الأكثر انتشارا في فترات تغير الفصول، ومع دخول فصل الشتاء بشكل خاص، وخلال هذه الفترات التي تتكرر فيها فرص العدوى والإصابة، عليك بالاهتمام بتعزيز مناعتك ودفاعات جسمك ضد المرض، والبعد عن كل العادات غير الصحية التي تخل بجهازك المناعى وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.
نصائح تعزز مناعتك أثناء نزلة البرد
وفقا لتقرير نشر في موقعى findapharmacy و franciscanhealth فإن الكثير من من النصائح العامة يمكنها أن تقيد في علاج أعراض البرد التي تتمثل في العطس والكحة، وأوجاع الجسم فضلا عن تأثر المعدة، وغيرها الكثير، ومن هذه النصائح:
- الراحة في المنزل من أهم خطوات العلاج وتساعد على الاستشفاء السريع
- غسيل اليدين جيدا يعزز من النظافة العامة ويوقف فرص زيادة العدوى بنزلة البرد، فضلا عن أنه يقى نقل البكتيريا والجراثيم والفطريات والعدوى المختلفة
- لا بد من الاهتمام بالحركة والنشاط وتقليل فرص الخمول والكسل لإن ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة التمارين الخفيفة تقلل من فرص الاستشفاء السريع
- الترطيب العميق للجسم من خلال شرب السوائل الصحية والمشروبات المفيدة، كالينسون والزنجبيل فضلا عن تناول المياه بكميات جيدة للتخلص من جفاف الجسم المحتمل
- اشرب الكثير من المياه لترطيب جسمك، لمحاربة العدوى وتخفيف المخاط الأنفى والصدرى، كذلك تخفف من السعال
- تناول الطعام الصحى المعزز للمناعة، ويخفف من مشكلات الجهاز الهضمى، مثل الشوربات الصحية وغيرها
- تجنب التوتر الحاد والضغط النفسى لأنه يقلل من فرص الاستشفاء ويزيد النزلة البردية.
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