شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض البرد .. اعرف إزاى تعزز مناعتك لمواجهة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

نزلات البرد وأعراضها المرضية هي الشكوى الأكثر انتشارا في فترات تغير الفصول، ومع دخول فصل الشتاء بشكل خاص، وخلال هذه الفترات التي تتكرر فيها فرص العدوى والإصابة، عليك بالاهتمام بتعزيز مناعتك ودفاعات جسمك ضد المرض، والبعد عن كل العادات غير الصحية التي تخل بجهازك المناعى وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.

نصائح تعزز مناعتك أثناء نزلة البرد

وفقا لتقرير نشر في موقعى findapharmacy و franciscanhealth فإن الكثير من من النصائح العامة يمكنها أن تقيد في علاج أعراض البرد التي تتمثل في العطس والكحة، وأوجاع الجسم فضلا عن تأثر المعدة، وغيرها الكثير، ومن هذه النصائح: