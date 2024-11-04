شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب شباب القلب.. رجل 95 عامًا يمارس الرياضة بانتظام ويتمتع بصحة جيدة.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

ديفيد سكوت رجل يبلغ من العمر 95 عامًا، يمارس التمارين الرياضية في الصالات 3 مرات أسبوعيًا، ويتمتع بصحة جيدة وخالية من الأمراض، وذلك وفقًا لموقع today.

في عمره الـ 95 عامًا، يذهب ديفيد سكوت لصالة الألعاب الرياضية بانتظام، حيث يرفع الأثقال للحفاظ على قوة عضلاته ، كما أنه يتناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب والدماغ، ويؤمن بالحب من النظرة الأولى، ولديه سر سعيد بشكل خاص لطول العمر.

يذهب للصالات الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع ويستخدم آلات رفع الأثقال لاستهداف كتفيه وذراعيه وساقيه وبطنه، وللحصول على تمارين القلب والأوعية الدموية، ويمشي عدة مرات في الأسبوع.

يقول سكوت إن ممارسة الرياضة تجعله يشعر بالسعادة، بسبب تنشيط الدورة الدموية، وتشيط الجسم، فهي أيضًا مفيدة للعقل.

يقول سكوت إنه يتمتع بصحة جيدة وهو يقترب من سن المائة، وقدم بعض النصائح الصحية للعيش فترة طويلة وبصحة جيدة، ومنها:

- تناول نظام غذائي صحي

يتناول سكوت النظام الغذائي المتوسطي، المعروف بفوائده الصحية للقلب والدماغ، وتتضمن القائمة وجبات مطبوخة في المنزل مع الكثير من الفواكه والخضروات، وبعض الدجاج والأسماك، والكثير من زيت الزيتون، من أجل حياة طويلة، ينصح سكوت الآخرين بالابتعاد عن الأطعمة الدهنية.

فكر بإيجابية

يكمن السر في امتلاك طريقة تفكير إيجابية، والتمتع بروح الدعابة، وقبول الحياة كما هي، وعدم الشكوى كثيرًا، وتوصلت الدراسات إلى أن المتفائلين يعيشون لفترة أطول ، وربما يرجع ذلك إلى أن التفاؤل قد يساعد الناس على تنمية عادات أكثر صحة والحفاظ عليها، وتنظيم عواطفهم خلال الأوقات العصيبة.

حرك جسدك

لا يزال سكوت يتذكر إعجابه عندما كان في العاشرة من عمره عندما قرأ مقالاً في مجلة عن رجل عضلي قال إن الناس يمكن أن يصبحوا ضخامًا مثله إذا اتبعوا روتينًا للتمرين، ولقد كان التمتع بالقوة يراود تفكيره منذ ذلك الحين، وخاصة لأنه نشأ في شيكاغو في "حي صعب إلى حد ما"، لقد كان يحب الرياضة دائمًا، ولعب كرة القدم والمصارعة في الكلية.