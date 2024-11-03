تجمع القصيم الصحي: سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفيات السرطانية حول العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكَّد تجمُّع القصيم الصحي، أن سرطان الرئة يُعد السبب الرئيس للوفيات السرطانية حول العالم، كما أن التدخين يعتبر السبب الرئيس لـ 85% من الحالات، مؤكداً أن الوقاية والكشف المبكّر يمكن أن يُسهما في تقليل الإصابات.

وأشار التجمُّع إلى حقائق وأرقام عن سرطان الرئة، الذي يمثل أعلى معدلات الوفاة السرطانية بين الرجال والنساء على السواء، منبهاً إلى أن سرطان الرئة يحتل المركز التاسع بالمملكة بالنسبة إلى بقية أنواع السرطان الأخرى.

وأضاف عبر حسابه على منصة “إكس”: فحص الأفراد المعرّضين لخطرٍ شديدٍ، يمكن أن يُتيح الكشف عن المرض في وقتٍ مبكرٍ وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكلٍ كبير.