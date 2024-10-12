شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تشبع من الحنية.. تدليل طفلتك المعتدل يحقق لها هذه الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

فى يوم الفتاة العالمى، يجب أن تكون أكثر حكمة فى التعامل معها، فتربية الفتيات يجب أن تكون قائمة على الحنو والهدوء واللين، ووفقًا لتقرير نشر فى موقع "thefathers"، فإن التعامل الجيد مع الفتيات يشعرهن بقيمتهن العالية، وله الكثير من الفوائد النفسية والسلوكية التى تظهر على شخصية الفتاة أولا بأول فى جميع مراحل حياتها.

وتابع التقرير موضحا أن على الأب أن يشعر الفتاة بقيمتها، ويجعلها دوما سعيدة، ويساعد على تعزيز ثقتها بنفسها، وشعورها بكيانها، ولا يترك الاضطرابات النفسية تتسلل إليها، وهذا ما تفعله التربية المتزنة.

ومن أبرز فوائد المعاملة الحسنة للفتيات منذ الصغر:

ـ تعزيز قيمة الشعور بالذات، والقيمة الداخلية للفتاة، مما يجعلها أكثر ثقة بنفسها.

ـ تشعر بقيمتها لذا تتخذ قرارات عقلانية سليمة وليست هوجائية.

ـ تقبل العيوب، وتصبح أكثر تصالحا مع النفس.

ـ تكون فى وقاية من الاضطرابات النفسية الشائعة، تلك التى تتعلق بالقلق والاكتئاب والتوتر

ـ تشعر بالاطمئنان، فلا تعانى مشاعر الخوف أو ذعر.

ـ تفكر تفكيرا ايجابيا داعما وليس سلبيا هادما لها ولمن حولها.

ـ يتعزز سلامها النفسى رويدا وتشعر بالهدوء.

ـ لا تعانى الفتاة التى تم معاملتها بشكل لائق من اضطرابات تشوه الذات، واضطرابات الشكل والشعور بالدونية، لأنها تشعر بقيمتها الفعلية، ولا تعانى من مشكلة تجاه نفسها أو عيوبها.