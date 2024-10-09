شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لتقليل أعراض نزلات البرد وعلاجها فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأطباء إن بعض العلاجات السهلة - التي تتضمن المكملات الغذائية يمكن أن تخفف من أعراض نزلات البرد وتمنعك من الشعور بعدم الراحة، في هذا التقرير نتعرف على طرق علاج نزلات البرد الشائعة، بحسب موقع "تايمز ناو".

طرق سهلة لتقليل أعراض البرد

يمكن لأكثر من 200 فيروس أن تسبب نزلات البرد الشائعة، ولكنها تحدث بشكل شائع بسبب مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم فيروسات الأنف والتي تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي العلوي



لا يوجد علاج لنزلات البرد الشائعة، لكن الأطباء يقولون إنه يمكن تقليلها بمرور الوقت الذي تكون فيه مريضًا.

ورغم أن البرد يجعل من الصعب التركيز على الأشياء التي تحب القيام بها عندما تشعر باحتقان الأنف وسيلانه، ولا يمكنك التوقف عن العطس، وتشعر بحكة في حلقك. وفقًا للأطباء، يمكن لأكثر من 200 فيروس أن تسبب نزلات البرد الشائعة، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم فيروسات الراينوفيروس التي تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي العلوي. أيضًا، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها علاج نزلات البرد بطرق سهلة، والتي تشمل:

فيتامين سي

لا تمنع مكملات فيتامين سي نزلات البرد ولكنها يمكن أن تقلل من مدتها وتجعلها أقل حدة. وفقًا للمعاهد الأمريكية للصحة، يجب أن تتناول حوالي 200 ملليجرام من فيتامين سي بانتظام لتلقي هذه الفائدة. من غير المرجح أن يساعدك ذلك بمجرد ظهور أعراض البرد لديك بالفعل.

الزنك

بصرف النظر عن فيتامين سي، هناك مكمل آخر يعمل بسرعة على تخفيف نزلات البرد وهو أقراص استحلاب الزنك. يساعد الزنك في تقليل مدة نزلات البرد بنسبة 33%، مما يعني على الأقل بضعة أيام قبل ذلك.

يقترح الأطباء تناول هذه الأقراص عند ظهور الأعراض لأول مرة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الجرعات في هذه الدراسات، 80 إلى 92 مجم يوميًا، أعلى بكثير من الحد الأقصى اليومي الموصى به من قبل المعاهد الأمريكية للصحة.

عصير البنجر

وفقًا للدراسات، فإن شرب كميات صغيرة من عصير البنجر ست إلى سبع مرات على الأقل يوميًا يساعد في تقليل أعراض البرد.

ويقول الأطباء إن عصير البنجر مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الربو، حيث أن عصير البنجر غني بالألياف الغذائية - والتي تساعد على زيادة إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك الذي يحمي من التهابات الجهاز التنفسي.

مكملات البروبيوتيك

تساعد مكملات البروبيوتيك على تقوية جهاز المناعة - وخاصة لأولئك المعرضين للإصابة بنزلات البرد يوصي الأطباء بتناول مكمل بروبيوتيك يومي يساعد في تقليل عدد نزلات البرد أو تكرارها.

العسل

يحتوي العسل على مركبات صحية تدعم المناعة - وبالتالي تقلل من الميكروبات التي تؤدي إلى نزلات البرد والسعال، وبحسب الأطباء فإن العسل من بين أكثر العلاجات المعتمدة لعلاج أعراض البرد حيث يمكن أن تساعد ملعقة منه قبل النوم الأطفال على النوم بشكل أفضل عن طريق تقليل السعال الليلي.

ومع ذلك، يُنصح بعدم إعطاء العسل للأطفال دون سن 12 شهرًا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي.