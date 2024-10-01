شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب القهوة .. هتحميك من الاكتئاب ومرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة للعديد من محبي القهوة، فإن الأمر لا يقتصر على رائحة حبوب القهوة المحمصة وطعمها الغني السلس، بل إنه طقس بدء اليوم بكوب ساخن أو كوب مثلج من القهوة، حيث تمر حبوب البن المطحونة بمرحلة طويلة قبل أن تصل إلى فنجانك، وفيما يلى نستعرض أبرز فوائد للقهوة في اليوم العالمى لها حسب تقرير موقع " هيلث".

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهي مادة منبهة تنشط الجهاز العصبي المركزي، ولهذا السبب قد تشعر بمزيد من اليقظة والنشاط بعد تناول فنجان القهوة الصباحي.

الفوائد الصحية للقهوة 1. القهوة تحمي من الاكتئاب

قد يكون للقهوة تأثير إيجابي على الصحة العقلية، فالاكتئاب هو مرض عقلي خطير ويؤثر على الملايين حول العالم قد يكون للقهوة القدرة على المساعدة في مكافحة هذا.

وجدت إحدى الدراسات "انخفاضًا كبيرًا في خطر الإصابة بالاكتئاب" لدى الأشخاص الذين يشربون أربعة أكواب من القهوة على الأقل يوميًا، وكان هؤلاء الأشخاص في منتصف العمر وكانوا جميعًا يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا .

2. القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة

حبوب البن هي البذور الموجودة داخل الثمرة الصغيرة لشجرة البن، كل من البذور والثمار غنية بمضادات الأكسدة، يعد البن أحد المصادر الأساسية لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي للناس.

تعتبر مضادات الأكسدة ضرورية لأنها قادرة على منع أو تأخير بعض أنواع الضرر الذي قد يصيب خلايا الجسم، وقد ارتبطت مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة بحماية الصحة، فقد ثبت أن حمض الكلوروجينيك، وهو أحد البوليفينولات المتوفرة بكثرة في القهوة، يقلل من الالتهابات، وقد يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحماية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السمنة.

3. القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني

داء السكر من النوع الثاني هو النوع الأكثر شيوعًا من داء السكر، وهو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يسبب داء السكري العديد من المضاعفات الصحية.

فقد ثبت أن خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني ينخفض مع زيادة استهلاك القهوة، وفي إحدى الدراسات، انخفضت فرصة الإصابة بالمرض بنسبة 6% مع كل كوب من القهوة يوميًا.

4. القهوة مرتبطة بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض أخرى

قد يحمي تناول القهوة من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان بطانة الرحم، وسرطان البروستاتا، وأمراض القلب، ومرض باركنسون.

يرتبط شرب القهوة الكافيين مدى الحياة أيضًا بمنع التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، من حيث صحة الدماغ، فإن القهوة التي تحتوي على الكافيين تزيد من اليقظة وقد تعمل أيضًا على تحسين الذاكرة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد تناولها.

5. تحسين أداء تمرينك

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكافيين باعتدال يعزز الأداء الرياضي، وتشمل التأثيرات تحسين الدورة الدموية وزيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل والقوة، بالإضافة إلى تقليل الألم، وقد يساعدك ذلك على بذل جهد أكبر أثناء التمرين، مما يؤدي إلى تحسين قوة العضلات أو القدرة على التحمل.

6. القهوة تحمي من الخرف

الخرف هو مصطلح عام يصف تدهور وظائف المخ، في مراحله المبكرة، قد يكون من الصعب التعرف على الخرف، لكنه قد يصل إلى النقطة التي يتعارض فيها مع قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية.

توصلت إحدى الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يحمي من مرض الزهايمر، وهي الحالة التي تتفاقم فيها أعراض الخرف بشكل تدريجي، وقد يكون للقهوة هذا التأثير الوقائي لأنها تبدو وكأنها تبطئ العملية المسؤولة عن التدهور العقلي.