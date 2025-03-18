شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 86 فلسطينيًا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.



وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون. قصف قطاع غزة وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون. في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، على حاجز عسكري للاحتلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. وفي قطاع غزة، جددت المسيّرات الحربية الإسرائيلية قصفها لشمال مخيم البريج وسط القطاع، كما نفّذت غارات على وسط وشرق مدينة رفح.

الدمام - شريف احمد - استشهد 86 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية، شهدتها مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في حصيلة أولية بوصول نحو 86 شهيدًا وأكثر من 150 جريحًا إلى مستشفيات القطاع، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومراكز إيواء في قطاع غزة.وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود صعوبات كبيرة تواجه طواقمه نتيجة الغارات الجوية المتزامنة على القطاع.