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شهداء ومصابون في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

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شهداء ومصابون في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة الليلة، شهدتها مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات القطاع، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيامًا للنازحين ومراكز إيواء في قطاع غزة.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود صعوبات كبيرة تواجه طواقمه نتيجة استهداف أكثر من منطقة في التوقيت نفسه.

اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.

شهداء ومصابون في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة - وفا

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون.

قصف قطاع غزة

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، على حاجز عسكري للاحتلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، جددت المسيّرات الحربية الإسرائيلية قصفها لشمال مخيم البريج وسط القطاع، كما نفّذت غارات على وسط وشرق مدينة رفح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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