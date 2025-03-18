شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون. قصف قطاع غزة في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، على حاجز عسكري للاحتلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. وفي قطاع غزة، جددت المسيّرات الحربية الإسرائيلية قصفها لشمال مخيم البريج وسط القطاع، كما نفّذت غارات على وسط وشرق مدينة رفح.

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة الليلة، شهدتها مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات القطاع، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيامًا للنازحين ومراكز إيواء في قطاع غزة.وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود صعوبات كبيرة تواجه طواقمه نتيجة استهداف أكثر من منطقة في التوقيت نفسه.