سوريا تعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الهيئة أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.ولفتت إلى إنه بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.ويعدّ مطار حلب الدولي، ثاني أكبر المطارات في البلاد بعد مطار دمشق الدولي، كما يعدّ مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، إذ يربط حلب التي توصف بالعاصمة الاقتصادية بعدة وجهات داخلية ودولية.