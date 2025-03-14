الخليج اليوم .. 200 شاشة ذكية لمراقبة سير الخطة الأمنية في موسم العمرة خلال رمضان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضم مركز القيادة والسيطرة في مكة المكرمة أكثر من 200 شاشة جدارية ذكية للاطلاع على الحالة الأمنية خلال موسم العمرة في شهر رمضان.

ووفقا لمراسل "العربية" يقوم المركز بمتابعة سير خطط الأمنية على كافة جغرافية العاصمة المقدسة، منها المداخل الرئيسية لمكة والبالغ عددها 11 مدخلا، وأكثر من 8 نقاط ضبط أمني ليتم توزيع الحالة الأمنية على 7 قطاعات أمنية للمتابعات اللحظية والتأكد من سير الخطة بشكل آمن وفق ما خطط له، في حين تتوزع عمليات المراقبة على كافة مناطق وأحياء مكة لينقل كافة المعلومات لغرفة العمليات في المسجد الحرام والمختص بتنظيم العمليات الأمنية داخل نطاق المسجد.

يذكر أن مركز القيادة والسيطرة هو القلب النابض لتنفيذ خطط موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، والتي استعدت منذ وقت مبكر لتصل إلى مراحل متقدمة من الجاهزية لخدمة المعتمرين والزوار، في حين أن المركز مدعم بأحدث التقنيات ويعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية لتوزيع المهام ومتابعة لحظية وفورية لإدارة حشود المعتمرين، وتنفيذ الخطط الأمنية بشكل كامل، إضافة إلى الربط مع مركز العمليات الأمنية في المسجد الحرام، والربط المباشر مع مركز العمليات الموحد 911.

مركز القيادة

والمركز يمتاز بعدة ممكنات تقنية حديثة، حيث تم عمل ثلاث منصات معتمدة على الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهي منصة "بصير" ومنصة "سواهر" ومنصة "الأمان العام والتحليلات المتقدمة" وهي تعتبر من ركائز الممكنات التي تساعد أصحاب الصلاحية من اتخاذ القرار في الوقت المناسب.