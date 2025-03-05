شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غير قابلة للتفاوض والان نبدء بالتفاصيل

الأمم المتحدة

الدمام - شريف احمد - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة التي من شأنها أن تغرق الملايين مرة أخرى في هاوية المعاناة وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.ودعا إلى استئناف المفاوضات الجادة لوقف إطلاق النار بجميع جوانبه دون تأخير.جاء ذلك في كلمة جوتيريش التي ألقاها في افتتاح أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة اليوم في القاهرة.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل فعال، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض وأن تتدفق دون عوائق ويجب تمويل الاستجابة بشكل كاف، وحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.ورحب بالجهود التي تقودها الدول العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة للتعاون الكامل في هذا المسعى.