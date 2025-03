شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: نرفض أية محاولات للتهجير والاستيطان في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، كلمة أكد فيها بأن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل هو الإطار الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية المشروعة في تقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة، استنادًا لحل الدولتين، كما أكدت عليه مبادرة مصر المطروحة أمام القمة بشأن قطاع غزة، مؤكدًا الرفض لأية محاولات للتهجير والاستيطان.

ودعا ملك البحرين إلى "دعم هذه الخطة التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية، وحماية أمننا القومي، وتعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة التحديات التي تتعرض لها مصالحنا المشتركة، وبما يحفظ مكتسباتنا التنموية وسبل تقدمنا وازدهارنا". حقوق الشعب الفلسطيني وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قد أكد أن المملكة ترفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في القمة العربية غير العادية بمصر، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.