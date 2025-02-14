شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الموقف العربي الموحد والرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، الذي يخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، كما أنه يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة العادية 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية

وتطرق أبوالغيط خلالها إلى التطورات السريعة والمتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية، منذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخططات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في الضفة الغربية، وإعادة تموضع معداته العسكرية، ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



الإعداد للقمة العربية في العراق

وشدد على أهمية التحرك الفاعل على كل الأصعدة الدولية والإقليمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من أجل التخفيف من التداعيات الكارثية التي خلفتها هذه الجرائم الإسرائيلية.ودعا المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني، ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالموضوعات المهمة للمجلس، ومن بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة بجمهورية العراق التي أصبحت أكثر إلحاحًا على الأجندة التنموية العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.