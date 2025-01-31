شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي" يتوقع دخول 600 شاحنة إنسانية يوميًا إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

دعم أهالي غزة

المساعدات في غزة

الإخلاء الطبي العاجل من قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تحسن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الجاري.متوقعةً دخول نحو 600 شاحنة إنسانية يوميًا بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود.وسلّم برنامج الأغذية العالمي وحده حتى الآن، 10300 طن متري من الغذاء.في حين يصل مجموع شحنات الغذاء للبرنامج مع شحنات وكالة "الأونروا" التي دخلت قطاع غزة إلى 32 ألف طن متري.ويعمل البرنامج على توسيع نطاق التحويلات النقدية التي وصلت بالفعل حتى الآن إلى 6400 أسرة للوصول إلى 150 ألف أسرة.وكذلك استعادة عمل المخابز لتوفير الخبز بأسعار معقولة، ومراقبة حركة النزوح والأسواق لتكييف توجيه المساعدات حسب الاحتياجات.كما يعمل على دعم توزيع الأونروا للغذاء، وسط التحديات السياسية المستمرة.وكانت دعت منظمة الصحة العالمية إلى استئناف الإخلاء الطبي العاجل من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يحتاج ما يصل إلى نحو 14 ألف شخص للعلاج خارج القطاع، من بينهم 2500 طفل.وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية الدكتور ريك بيبركورن، أن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة هائلة.وذكرت أن 18 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، و11 مستشفى ميدانيًا، في حين سمح وقف إطلاق النار بوصول الإمدادات الصحية الكافية لنحو 1,6 مليون شخص.